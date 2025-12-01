الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري

جوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري
1 ديسمبر 2025 20:32

لندن (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ماونت: مانشستر يونايتد يمكنه بلوغ دوري أبطال أوروبا
صلاح يعيش «فترة حرجة» في ليفربول بعد الخروج من حسابات سلوت!


قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه غير متأكد من موعد عودة لاعب الوسط مواطنه رودري إلى الملاعب.
وكان رودري الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 غاب في الموسم الماضي عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة جراء تعرضه لإصابة في ركبته، كما لم يلعب سوى مرة واحدة وثم لدقائق فقط، بقميص السيتي في مبارياته العشر الأخيرة بسبب مشكلة في العضلات الخلفية لفخذه.
ويتجدد غياب ابن الـ29 عاماً، بعدما تم استبعاده عن الرحلة إلى فولهام الثلاثاء في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري، في حين تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة في ملعب الاتحاد أمام سندرلاند السبت المقبل.
قال جوارديولا، رداً على سؤال في مؤتمر صحفي لم يستمر سوى بضع دقائق، حول إمكانية مشاركة رودري «لا، ليس بعد».
وعندما سُئل عن إمكانية مشاركته في نهاية الأسبوع، أجاب مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق «لا أعرف».
كما تحدث جوارديولا عن حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي حصل على بطاقة صفراء للمرة الرابعة في مسيرته القصيرة منذ انضمامه إلى السيتي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي في الفوز القاتل على ليدز 3-2، وبات الحارس الإيطالي على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف.
قال جوارديولا: «نعم، لديه الكثير من الإنذارات، لديه الكثير، هذا هو الواقع»، وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع دوناروما بشأن ذلك، أجاب «لا».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
رودري
آخر الأخبار
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
الرياضة
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
اليوم 12:54
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
اليوم 12:51
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©