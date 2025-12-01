جوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري

لندن (أ ف ب)



قال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إنه غير متأكد من موعد عودة لاعب الوسط مواطنه رودري إلى الملاعب.

وكان رودري الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 غاب في الموسم الماضي عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة جراء تعرضه لإصابة في ركبته، كما لم يلعب سوى مرة واحدة وثم لدقائق فقط، بقميص السيتي في مبارياته العشر الأخيرة بسبب مشكلة في العضلات الخلفية لفخذه.

ويتجدد غياب ابن الـ29 عاماً، بعدما تم استبعاده عن الرحلة إلى فولهام الثلاثاء في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري، في حين تحوم الشكوك حول مشاركته في المباراة المقبلة في ملعب الاتحاد أمام سندرلاند السبت المقبل.

قال جوارديولا، رداً على سؤال في مؤتمر صحفي لم يستمر سوى بضع دقائق، حول إمكانية مشاركة رودري «لا، ليس بعد».

وعندما سُئل عن إمكانية مشاركته في نهاية الأسبوع، أجاب مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني السابق «لا أعرف».

كما تحدث جوارديولا عن حارس المرمى الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي حصل على بطاقة صفراء للمرة الرابعة في مسيرته القصيرة منذ انضمامه إلى السيتي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي في الفوز القاتل على ليدز 3-2، وبات الحارس الإيطالي على بُعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف.

قال جوارديولا: «نعم، لديه الكثير من الإنذارات، لديه الكثير، هذا هو الواقع»، وعندما سُئل عما إذا كان قد تحدث مع دوناروما بشأن ذلك، أجاب «لا».