السكتيوي: المغرب هدفه لقب كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



قال طارق السكتيوي، المدير الفني للمنتخب المغربي، إن فريقه يرغب في الفوز بلقب كأس العرب لكرة القدم في قطر.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» تصريحات السكتيوي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة جزر القمر، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، والتي تضم كذلك منتخبا السعودية وعُمان.

وقال مدرب المغرب: «الاستعدادات سارت على نحو جيد ولكن ليست بالطريقة المثلى، وحاولنا استعادة بعض اللاعبين المنضمين لأنديتهم والتكيف مع الظروف الحالية، حيث سيغيب أشرف بن شرقي عن المواجهتين المقبلتين بسبب الإصابة».

وأضاف: «الجدية تسيطر على أجواء المنتخب، ونحن ندرك أننا أمام مسؤولية كبيرة ونتطلع لتشريف الكرة المغربية عبر الفوز باللقب».

واختتم السكتيوي تصريحاته قائلاً: «لا نعاني الضغوط، ونعرف أن المهمة ليست سهلة على الإطلاق، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الجماهير المغربية ونظهر بالصورة القوية».

بدوره، قال وليد آزارو لاعب المنتخب المغربي، إن الجميع داخل المنتخب يتحلى بمسؤولية كبيرة.

وأضاف: «نحن جاهزون للمهمة العربية، ونتطلع للدفاع عن سمعة الكرة المغربية».