مدرب الكويت يرفع راية التحدي في كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



رفع هيليو سوزا مدرب منتخب الكويت راية التحدي قبل مواجهة مصر، الثلاثاء، في انطلاقة مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب المقامة في الدوحة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

أشار سوزا في مؤتمر صحفي «خضنا ست مباريات استعدادية منذ شهر سبتمبر الماضي، ونركز على بناء منتخب قوي وتوليفة يمكن أن تظهر بالمستوى المأمول على المدى الطويل».

أضاف المدرب البرتغالي «هدفنا أن نلعب مباراة جيدة ونحقق الفوز».

وشدد «تنتظرنا مهمة صعبة أمام منافس قوي يملك خبرة كبيرة والكل يعرف أنه منذ أربعة أعوام شارك المنتخب المصري بالفريق الثاني على غرار النسخة الحالية».

استدرك مدرب المنتخب الكويتي «ومع ذلك تأهلت ثلاثة منتخبات أفريقية للدور قبل النهائي في النسخة الماضية».

بدوره، أكد عيد الرشيدي لاعب المنتخب الكويتي ثقته بتقديم مستويات مميزة في البطولة، مضيفا نحن في كامل الاستعداد لمواجهة المنتخب المصري، والجهاز الفني ركز على النواحي التكتيكية.

وأضاف الرشيدي «من الطبيعي أن نقاتل من أجل الدفاع عن سمعة وتاريخ المنتخب الكويتي، ونأمل إسعاد جماهيرنا بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد».

ويتنافس منتخبا مصر والكويت في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً الأردن والإمارات.