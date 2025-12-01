الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كيروش: عُمان قادر على تقديم مباراة قوية أمام السعودية بكأس العرب

كيروش: عُمان قادر على تقديم مباراة قوية أمام السعودية بكأس العرب
1 ديسمبر 2025 21:23

 
الدوحة (د ب أ)

أعرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب عُمان، عن ثقته في قدرة فريقه على تقديم مستوى مميز في مواجهة السعودية، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس العرب لكرة القدم في قطر.
وقال كيروش: «نحن في كامل الجاهزية لخوض مواجهة صعبة أمام منتخب يملك لاعبين مميزين ويقدم كرة هجومية قوية، وعلينا أن نكون مستعدين على كافة الأصعدة». وأضاف: «سنعمل على تنفيذ استراتيجية مناسبة للحد من خطورة المنافس، مع التركيز على السيطرة على الكرة وتضييق المساحات، لأن مثل هذه المواجهات تحسم بالتفاصيل الدقيقة».
وتابع كيروش «أثق في جميع اللاعبين، وسنلعب بكل قوة من أجل إسعاد جماهيرنا».
من جانبه، قال عبد الله فواز، لاعب منتخب عُمان، إن فريقه جاهز لمواجهة السعودية.
وأضاف: «منافسنا قوي ويضم في صفوفه لاعبين على مستوى عالٍ، ونحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا من أجل الخروج بالنتيجة المطلوبة التي ترضي طموحاتنا وإسعاد جماهيرنا التي تضع ثقة كبيرة في هذا الجيل من اللاعبين».
وتضم المجموعة الثانية في كأس العرب منتخبات المغرب والسعودية وعُمان وجزر القمر.

كأس العرب
قطر
عمان
السعودية
كيروش
