أحمد الريسي: إنجازات فرسان القدرة وقفز الحواجز تعزز ريادة الإمارات على المستوى العالمي



أبوظبي (وام)



أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، أن الإمارات بدعم قيادتها الرشيدة، تعزز مكانتها العالمية المرموقة في رياضات الفروسية، من خلال استدامة الإنجازات الكبرى، والوصول إلى المراكز الأولى في البطولات القارية والعالمية.

وقال الريسي إن تتويج الإمارات بذهبية بطولة آسيا للقدرة في تايلاند، بجانب المركزين الأول والثاني في السباق التجريبي لبطولة العالم للقدرة 2026، بالسعودية، بالإضافة إلى الإنجاز المتميز لفرسان قفز الحواجز في نهائي المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية للفئات العمرية، بحصد ذهبيتي قفز الحواجز لفئتي الشباب والناشئين في الفرق، ثم ذهبيتي الفردي لفئتي الأطفال والشباب، بالإضافة إلى برونزية فئة الناشئين، يؤكد مكانتها الرائدة عالمياً.

وأضاف أن الريادة العالمية للفروسية الإماراتية مستمرة في رفع علم الدولة بكل المحافل، بما يتوفر لها من إمكانات، ودعم متواصل، وإرادة وطنية، ومواهب واعدة تستطيع أن تقدم مستويات فنية متطورة تؤهلها للوصول إلى منصة التتويج بكل جدارة واستحقاق.

وتوجه الريسي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، وقال إن مسيرة الدولة ماضية نحو الازدهار والنمو المستدام، والوصول إلى «المريخ»، لبناء إمارات المستقبل كدولة تتمتع بكل الإمكانات والقدرات التي تجعلها تحتل مكانة محورية عالمياً، في شتى القطاعات التنموية، والاقتصادية، والمعرفية، والإنسانية.

كما أثنى رئيس الاتحاد على التنظيم المميز لقرية الإمارات العالمية للقدرة، باستضافة كأس عيد الاتحاد للقدرة في انطلاقة موسم فعالياتها، متزامنة مع مناسبة وطنية غالية على قلوبنا، موجها التهنئة إلى الفائزين بالمراكز الأولى.