«الفيفا» يكشف جدول مباريات كأس العالم في «بث مباشر»



باريس (رويترز)



قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) إنه سيكشف عن الجدول المحدث لمباريات كأس العالم 2026 في بث عالمي مباشر من واشنطن يوم السبت، بعد نحو 24 ساعة من سحب القرعة.

وقال (الفيفا) في بيان: إن البث، الذي يبدأ في الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش)، سيؤكد أماكن ومواعيد انطلاق 104 مباريات ضمن البطولة الموسعة التي تقام بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويقود جياني إنفانتينو رئيس الفيفا العرض التقديمي إلى جانب لاعبين سابقين، ومن المتوقع حضور ممثلين عن 42 فريقاً تأهلت بالفعل للبطولة وكذلك المنتخبات المتنافسة في الملحق.

وقال الفيفا: إن تحديد موعد ومقر إقامة المباريات بعد إجراء القرعة يهدف إلى خلق ظروف مثالية للاعبين والمشجعين، وعندما يكون ذلك ممكناً، السماح بالمشاهدة عبر مناطق زمنية متعددة.

وستتأكد النسخة النهائية من الجدول في مارس المقبل، بمجرد شغل المقاعد الستة المتبقية في التصفيات.

وتستضيف 16 مدينة في ثلاث دول بطولة كأس العالم 2026، وهي الأولى التي تشهد مشاركة 48 فريقاً و104 مباريات، حيث بيعت بالفعل ما يقرب من مليوني تذكرة للبطولة.