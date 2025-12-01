صلاح على رأس القائمة المبدئية لمنتخب مصر في كأس أفريقيا



القاهرة (د ب أ)



أعلن المنتخب المصري قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في المغرب، حيث ينطلق معسكر الفريق الأربعاء، حيث جاء على رأسها محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن القائمة ضمت كلاً من: محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد صبحي في حراسة المرمي، ومعهم محمد هاني، وأحمد عيد، ورامي ربيعه، وخالد صبحي، وياسر إبراهيم، ومحمد إسماعيل، وحسام عبدالمجيد، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ومروان عطية، وحمدي فتحي، ومهند لاشين، ومحمود صابر، ومحمد شحاتة، وإمام عاشور، وأحمد سيد زيزو، ومحمود تريزيجيه، وإبراهيم عادل، ومصطفى فتحي، وعمر مرموش، ومحمد صلاح، ومصطفى محمد، وصلاح محسن، وأسامة فيصل.

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن الفريق سيبدأ معسكره المفتوح الأربعاء، ثم يدخل في معسكر مغلق يوم السابع من الشهر الجاري، استعداداً لمواجهة نيجيريا ودياً 14 من الشهر ذاته في استاد القاهرة، ثم السفر إلى المغرب بعد ذلك بثلاثة أيام.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا، إلى جانب منتخب جنوب أفريقيا وموزمبيق وأنجولا.