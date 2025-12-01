الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تير شتيجن يعود إلى تدريبات برشلونة وسط غموض المستقبل!

تير شتيجن يعود إلى تدريبات برشلونة وسط غموض المستقبل!
1 ديسمبر 2025 21:54

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«فيروس المعدة» يبعد أراوخو عن برشلونة
نوير عن التجديد لبايرن: أحتاج وقتاً للتفكير!


عاد الحارس الألماني مارك أندير تير شتيجن إلى تدريبات فريقه برشلونة الإسباني، وذلك بعد أشهر من الغياب لكنه يواجه مستقبلاً مجهولاً مع فريقه ومنتخب بلاده.
وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تير شتيجن تدرب مع باقي الحراس في الفريق، وهم خوان جارسيا وفويتك تشيزني، وذلك بعد عودته عقب جراحة في الظهر أجراها في الصيف الماضي.
وانتقل جارسيا إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، وبات الآن الحارس الأساسي في الفريق الفائز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي ومتصدر الترتيب الحالي، وأشاد به المدرب الألماني هانزي فليك وذلك في تصريحاته قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء.
وقال فليك: «خوان جارسيا لديه إمكانيات كبيرة وقدرات رائعة في التصدي واللعب بقدميه، أنه يمنحنا المزيد من الثقة».
وأوضحت تقارير أن برشلونة الذي يمر بأزمة مالية يرغب في الاستغناء عن تير شتيجن بعد 11 عاماً، وربما يحدث ذلك في يناير المقبل، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2028، في صالح تير شتيجن لأن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، سيستدعيه لقائمة الفريق في كأس العالم العام المقبل في حال لعب أساسياً.
وحل أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، بدلا من تير شتيجن في حراسة مرمى المنتخب الألماني في الأشهر الماضية، كما يدور جدال حول إمكانية عدول مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، عن قرار الاعتزال الدولي في حال لم يتواجد تير شتيجن في قائمة كأس العالم.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
تير شتيجن
منتخب ألمانيا
كأس العالم
مانويل نوير
آخر الأخبار
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
الرياضة
كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
اليوم 12:54
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
علوم الدار
هزاع بن زايد: يوم وحدتنا هو يوم عزتنا وفخرنا
اليوم 12:51
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
علوم الدار
حمدان بن زايد: نحتفل اليوم بوطنٍ يجمعنا جميعاً وبوحدةٍ وطنيةٍ متينة
اليوم 12:33
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
الرياضة
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
اليوم 12:27
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
الرياضة
مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©