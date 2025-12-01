تير شتيجن يعود إلى تدريبات برشلونة وسط غموض المستقبل!



مدريد (د ب أ)



عاد الحارس الألماني مارك أندير تير شتيجن إلى تدريبات فريقه برشلونة الإسباني، وذلك بعد أشهر من الغياب لكنه يواجه مستقبلاً مجهولاً مع فريقه ومنتخب بلاده.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تير شتيجن تدرب مع باقي الحراس في الفريق، وهم خوان جارسيا وفويتك تشيزني، وذلك بعد عودته عقب جراحة في الظهر أجراها في الصيف الماضي.

وانتقل جارسيا إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، وبات الآن الحارس الأساسي في الفريق الفائز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي ومتصدر الترتيب الحالي، وأشاد به المدرب الألماني هانزي فليك وذلك في تصريحاته قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الثلاثاء.

وقال فليك: «خوان جارسيا لديه إمكانيات كبيرة وقدرات رائعة في التصدي واللعب بقدميه، أنه يمنحنا المزيد من الثقة».

وأوضحت تقارير أن برشلونة الذي يمر بأزمة مالية يرغب في الاستغناء عن تير شتيجن بعد 11 عاماً، وربما يحدث ذلك في يناير المقبل، ويمتد عقده الحالي حتى عام 2028، في صالح تير شتيجن لأن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، سيستدعيه لقائمة الفريق في كأس العالم العام المقبل في حال لعب أساسياً.

وحل أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، بدلا من تير شتيجن في حراسة مرمى المنتخب الألماني في الأشهر الماضية، كما يدور جدال حول إمكانية عدول مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، عن قرار الاعتزال الدولي في حال لم يتواجد تير شتيجن في قائمة كأس العالم.