الثلاثاء 2 ديسمبر 2025
مدرب دورتموند يؤكد اعتذار جيراسي

مدرب دورتموند يؤكد اعتذار جيراسي
1 ديسمبر 2025 21:56

 
دورتموند (د ب أ)

قال الكرواتي كوفاتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، إنه سيواصل دعم مهاجمه الغيني سيرهو جيراسي، قائلاً إن الأخير اعتذر له عن سلوكه بعد استبداله هذا الأسبوع.
وأضاف كوفاتش، في تصريحات قبل مواجهة باير ليفركوزن بكأس ألمانيا، الثلاثاء: «أنا متمسك بقراري سأدعمه؛ لأن كل فريق كبير يحتاج لهداف يناسبه».
وأوضح أنه «يعرف أنه لم يتصرف بالشكل الصحيح، لكنه جاء إلي بشكل شخصي واعتذر».
وألقى جيراسي بقفازاته، ورفض مصافحة كوفاتش، حينما تم استبداله بعد مرور ساعة من اللعب في المباراة التي فاز بها الفريق على ليفركوزن 2-1 ببطولة الدوري الألماني. ولم يكن جيراسي بذلك التألق والنجاح مثلما كان الأمر في آخر موسمين مع شتوتجارت ثم مع دورتموند، وفي مباراة السبت، سجل بديله فابيو سيلفا الهدف الثاني لدورتموند من تمريرة كريم أديمي، والذي أبدى أيضاً امتعاضه لدى استبداله.
ويشارك جيراسي بشكل أساسي مجدداً في مباراة الدور الثالث بالكأس الثلاثاء، وقال كوفاتش، إن ماكسيمليان باير سيعود لقائمة الفريق بعد إصابة عضلية، فيما يتواصل غياب المدافع نيكلاس زولي بسبب إصابة في أصابع القدم.
وقال كوفاتش إنه يعتمد مبدأ المداورة في اختيار اللاعبين بسبب احتياجه لطاقات وقدرات اللاعبين في مباراة الغد أكثر مما حدث في المباراة الأخيرة، كما أبدى سعادته بخوض المواجهة على ملعبه أمام ليفركوزن.
وأضاف: «الأمر ليس مقتصراً على لعب كرة قدم هجومية شاملة، بل إيجاد توازن جيد أيضاً، نريد أن ندافع بشكل فعال وأن نضغط بقوة على أرض الملعب، وهذا يكون أسهل حينما تلعب على ملعبك، وهذا يمنحك الراحة».

الدوري الألماني
البوندسليجا
كأس ألمانيا
كوفاتش
دورتموند
باير ليفركوزن
