الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فلسطين تكسب قطر بـ«هدف عكسي» في كأس العرب

1 ديسمبر 2025 22:03

 
الدوحة (رويترز)

سجل سلطان البريك لاعب قطر بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، ليهدي منتخب فلسطين فوزاً غالياً 1- صفر على مستضيفة كأس العرب لكرة القدم.
وبعد حفل افتتاح مبهر تضمن نشيد البطولة، المستوحى من كلمات أناشيد المنتخبات المشاركة في المسابقة المقامة بتنظيم الاتحاد الدولي «الفيفا»، بدأت قطر المباراة بقوة وأهدرت فرصة خطيرة من محمد المناعي.
وكانت أقرب فرص قطر لتسجيل هدف، عندما عاد الحكم لتقنية الفيديو، بعد سقوط أكرم عفيف في منطقة الجزاء في الشوط الثاني، لكنه أمر بمواصلة اللعب بعد الإعادة.
وتحسن أداء منتخب فلسطين قرب النهاية، وأهدر فرصاً خطيرة عدة، كان أبرزها تسديدة أحمد القاق من مدى قريب.
وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، لكن البريك فشل في إبعاد تمريرة عرضية ليحول الكرة في شباك الحارس محمود أبو ندى بالخطأ في اللحظة الأخيرة من المباراة.

