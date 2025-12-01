الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لوبيتيجي غير راضٍ عن أداء لاعبي قطر بعد الخسارة أمام فلسطين

لوبيتيجي غير راضٍ عن أداء لاعبي قطر بعد الخسارة أمام فلسطين
1 ديسمبر 2025 22:18

 
الدوحة (د ب أ)

أبدى جولين لوبيتيجي، مدرب منتخب قطر، عدم رضاه عن أداء اللاعبين بعد الخسارة بهدف أمام فلسطين، في انطلاق مشوار الفريقين ببطولة كأس العرب المقامة في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.
قال لوبيتيجي في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: «لست سعيداً بالأداء، لقد أهدرنا الكثير من الفرص، واستقبلنا هدفاً ذاتياً في الوقت بدل الضائع، ولكن هذا وارد في كرة القدم».
أضاف المدرب الإسباني «نتطلع للأمام ونركز في المباريات القادمة، وأثق بأننا سنؤدي أفضل في المباراتين القادمتين».
بهذه النتيجة يتساوى منتخب فلسطين مع سوريا التي فازت 1-صفر على تونس في أولى مباريات البطولة.
وفي الجولة الثانية تلعب فلسطين ضد تونس، بينما يلتقي منتخبا قطر وسوريا، وتقام المباراتان يوم الخميس المقبل.

 

