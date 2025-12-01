صلاح يعيش «فترة حرجة» في ليفربول بعد الخروج من حسابات سلوت!



ليفربول (أ ب)



يعيش محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فترة حرجة للغاية مع فريقه، وتعرض لتحذيرات واضحة وسط انتقادات وسخرية واسعة تجاه مستواه خلال الفترة الأخيرة، وسط جدول مضغوط من المباريات.

بالإضافة إلى ذلك، كان واضحاً أن الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول بحاجة إلى إجراء تغييرات وسط أسوأ سلسلة نتائج للفريق منذ أكثر من 70 عاماً، وبالفعل استبعد صلاح الذي جلس بديلاً طوال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2 - صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التكهن بأن ما حدث هو بداية النهاية لمسيرة صلاح مع ليفربول يبقى أمراً سابقاً لأوانه، خاصة في ظل ضغط جدول مباريات الفريق الذي خاض 5 مباريات في غضون 15 يوماً.

لم يكن غياب صلاح عن التشكيل الأساسي لفريقه ضد أحد أسوأ فرق الدوري، أمراً عادياً، في ظل أنها المرة الأولى التي يجلس فيها بديلاً منذ 19 شهراً في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

قال سلوت: «لقد حظي محمد صلاح بمسيرة رائعة مع ليفربول، وينتظره مستقبل مشرق، لأنه لاعب مميز».

أوضح المدرب الهولندي: «لعبنا أربع مباريات في 10 أيام، مع تواجد 14 إلى 15 لاعباً فقط في الدفاع، لذا علينا أن نقرر من حين لآخر إجراء تعديل على التشكيل، واختيار أفضل العناصر المناسبة في كل مباراة».

ومن المتوقع أن يعود صلاح إلى الفريق عندما يستضيف ليفربول نظيره سندرلاند يوم الأربعاء في جولة استثنائية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولكن النجم المصري البالغ من العمر 33 عاماً يواجه ضغوطاً لاستعادة توهجه، خاصة أنه لم يسجل سوى 4 أهداف في الدوري حتى الآن، وأمامه فترة قصيرة ليلحق بمنتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.

وسيكون سلوت أمام اختبار حاسم، فإذا تعثر ليفربول في غياب صلاح، سيكون على المدرب الهولندي إيجاد حلول مختلفة.

ويتطلع مسؤولو ليفربول إلى المستقبل بتعاقده مع فلوريان فيرتز «22 عاماً»، وهوجو إيكيتيكي «23 عاماً» وألكسندر إيزاك «26 عاماً» الذي سجل الهدف الأول في شباك ويستهام، ليوجه إشارة إلى مدرب ليفربول بأن أمامه سلاح مميز لتعويض صلاح.

لكن صلاح نجم كبير في ليفربول، ويتمتع بلياقة بدنية عالية وحماس كبيرين، وقاد ليفربول للتتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي.

ولن يكون غريباً إذا أصبح صلاح المهاجم الأساسي لليفربول مجدداً بعد فترة صعبة، خسر خلالها الفريق 8 مباريات من أصل 11 مباراة قبل مواجهة وستهام يونايتد.

قال سلوت: «صلاح كان لاعباً مهماً للغاية لليفربول، وسيبقى مهماً لمستقبل هذا النادي».