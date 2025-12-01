الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

فيرستابن «شخصية شريرة»!

فيرستابن «شخصية شريرة»!
1 ديسمبر 2025 22:36

 
لوسيل (د ب أ)

طالب ماكس فيرستابن فريق مكلارين بتسميته بـ«تشاكي» بعدما شبهه زاك براون بشخصية شريرة من أفلام الرعب، لا تختفي بسهولة.
كان فيرستابن متأخراً بفارق 104 نقاط عن متصدر بطولة العالم للسائقين في سباقات السيارات «الفورمولا-1»، لكنه يتخلف بفارق 12 نقطة فقط عن المتصدر لاندو نوريس، وذلك قبل الجولة الأخيرة التي ستقام في أبوظبي، الأسبوع المقبل.
قارن براون، الرئيس التنفيذي لمكلارين، فيرستابن بالشخصيات الشريرة، وذلك قبل سباق جائزة قطر الكبرى، الذي حقق فيه السائق الهولندي فوزه الخامس في آخر 8 جولات مستفيداً من خطأ استراتيجي لفريق مكلارين.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه تم استبعاد، ثنائي مكلارين، نوريس وزميله أوسكار بياستري من الجولة السابقة في لاس فيجاس بسبب خطأ قانوني.
بسؤاله عن مدى انزعاجه من تصريحات براون، رد فيرستابن «بإمكانه أن يناديني تشاكي»، مضيفاً «لقد تابعت ما قاله، إنه مضحك للغاية».
تابع السائق الهولندي «لا أستطيع التحكم في تصرفاتي إلا عندما أركب السيارة، هذا ما أركز عليه».
بعد فوز فيرستابن في سباق جائزة قطر الكبرى، تستعد «الفورمولا-1» الآن لأول سباق ختامي للموسم يضم منافسة ثلاثية على اللقب لأول مرة منذ 15 عاماً.
ويبقى بياستري، الذي اندهش بعد حرمانه من الفوز عندما لم يسمح له مكلارين بالدخول إلى منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان المبكرة، منافساً على اللقب، حيث يتخلف السائق الأسترالي بفارق 16 نقطة عن الصدارة، علماً بأنه يتبقى 25 نقطة ممكنة.
بعكس نوريس وبياستري، يمتلك فيرستابن خبرة في حسم اللقب بعد فوزه المثير للجدل على لويس هاميلتون في أبوظبي في 2021، قال فيرستابن بطل العالم أربع مرات بشأن سيناريو 2021: «أشعر براحة أكبر الآن، وأعرف أنني متأخر بـ12 نقطة، وسأبذل قصارى جهدي في السباق الأخير».

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
قطر
الإمارات
أبوظبي
ماكس فيرستابين
لاندو نوريس
