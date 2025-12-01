الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ماونت: مانشستر يونايتد يمكنه بلوغ دوري أبطال أوروبا

ماونت: مانشستر يونايتد يمكنه بلوغ دوري أبطال أوروبا
1 ديسمبر 2025 22:42


لندن (د ب أ) 

أشعل ماسون ماونت، لاعب فريق مانشستر يونايتد، تحدياً بشأن قدرة فريقه على الانطلاق من فوزه على كريستال بالاس 2-1 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، لبلوغ دوري أبطال أوروبا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر يونايتد خسر أمام إيفرتون الذي لعب بعشرة لاعبين الأسبوع الماضي، ليعوض جماهيره بالفوز على الفريق الواقع في جنوب لندن (كريستال بالاس) بهدفين في الشوط الثاني عن طريق جوشوا زيركزي وماسون ماونت.
وجاءت تلك النتيجة ليحقق الفريق أربعة انتصارات من أصل سبع مع المدرب البرتغالي روبن أموريم، فيما يبتعد مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع، بفارق أربع نقاط فقط خلف غريمه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جدول مباريات مزدحم في شهر ديسمبر.
وقال ماونت بعد عودته من الإصابة التي عطلته مرتين عن التألق مع الفريق: «شعرت بحالة جيدة طوال الموسم وخضت فترة الاستعداد للموسم بشكل جيد وعملت بجد في التدريب كل أسبوع، ولم أكن أنا فقط لكن باقي اللاعبين كذلك».
وأضاف: «مررنا بالكثير من المصاعب والصعود والهبوط لكننا في مكان أفضل نوعا ما، بالنسبة لي وللفريق نحتاج إلى الانطلاق وتحقيق الفوز في المزيد من المباريات». وتابع ماونت: «هذا هو الشيء الأهم وهو الفوز، بالطبع كانت الخسارة في المباراة الماضية مؤلمة، لكن عودتنا وتحقيق الفوز أمر هام أيضاً، حان الوقت للانطلاق من تلك النقطة، وأن ننافس على المراكز الأربع الأولى».

