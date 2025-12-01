الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
اختتام بطولة عيد الاتحاد للشطرنج الخاطف بالشارقة

اختتام بطولة عيد الاتحاد للشطرنج الخاطف بالشارقة
1 ديسمبر 2025 23:08

 
الشارقة (وام)

اختتمت منافسات بطولة عيد الاتحاد للشطرنج الخاطف للفرق والفردي التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ضمن احتفالات الدولة بالذكرى الـ54 لعيد الاتحاد على مدار يومين في قاعة النادي بمشاركة 460 لاعباً ولاعبة من 35 جنسية يمثلون أندية الدولة وأندية الجاليات.
وشارك في منافسات الفرق 115 فريقاً وأقيمت البطولة بنظام السويسري من 9 جولات بزمن 3 دقائق مع إضافة ثانيتين لكل نقلة، ما أضفى على المنافسات إثارة حتى الجولة الأخيرة.
حضر منافسات البطولة تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وفيصل الحمادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من الشخصيات والمدربين والإداريين.
وتوج فريق «وي تشيس» بالمركز الأول بعد أن جمع 16 نقطة من 9 جولات فيما حصل فريق «جراند ماسترز» على المركز الثاني برصيد 15 نقطة متساوياً مع فريق «دبي هاوكز» الذي حل ثالثًا ونال الميدالية البرونزية.
وفي بطولة الفردي التي شارك فيها 150 لاعباً ولاعبة اشتدت المنافسة في الجولات الختامية مع مشاركة نخبة من الأساتذة الدوليين، وفرض اللاعبون الإيرانيون سيطرتهم على المراكز الأولى حيث توّج بارديا دانشوار بلقب البطولة بعد أن سجل 8 نقاط من 9 جولات متساوياً مع مواطنه أصغر جليزاده الذي حل وصيفاً ونال الميدالية الفضية.
وحصد بوريا داريني المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد 7.5 نقطة متساوياً مع البلغاري أركاديج نايديتش الذي حل رابعاً، والصربي إيجور ميلادينوفيتش خامساً، والفلبيني سالسيدو ريشيليو.
وأعرب عمران عبدالله النعيمي عن تقديره للمستوى الكبير الذي ظهرت عليه البطولة، مشيداً بالأعداد الضخمة للمشاركين هذا العام، مشيراً إلى أننا في نادي الشارقة الثقافي للشطرنج نعتز بتنظيم بطولة تحمل اسم عيد الاتحاد الـ54 وهي مناسبة وطنية غالية على قلوب الجميع، وما شهدناه من حضور ومشاركة واسعة يؤكد القيمة المعنوية الكبيرة التي تمثلها هذه البطولة، ويعكس المكانة المرموقة للنادي وقدرته على جمع هذا التنوع الكبير تحت سقف واحد في أجواء تنافسية راقية.
وأضاف: نسعى من خلال هذه البطولة لترسيخ رسالة النادي في نشر ثقافة الشطرنج خاصة بين الأجيال الشابة وتوفير منصات احترافية تتيح الاحتكاك بلاعبين من مختلف المدارس العالمية.

