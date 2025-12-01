الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نجمة برشلونة تخضع لجراحة في الكاحل

نجمة برشلونة تخضع لجراحة في الكاحل
1 ديسمبر 2025 23:37

 
برشلونة (أ ف ب)

تخضع نجمة برشلونة الحائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم أيتانا بونماتي لجراحة بسبب كسر في الكاحل الأيسر، وفقاً لما أفاد النادي الكاتالوني.
وتعرضت بونماتي (27 عاماً) للإصابة خلال حصة تمرينية للمنتخب.
وقال برشلونة في بيان «أكدت الفحوص التي أجريت الاثنين إصابتها بكسر في عظمة الشظية في الكاحل الأيسر».
وكانت وسائل إعلام كاتالونية أشارت إلى أن بونماتي ستغيب عن الملاعب لأكثر من ثلاثة أشهر في حال احتاجت إلى جراحة.
وستغيب الفائزة بجائزة الكرة الذهبية في الأعوام الثلاثة الأخيرة عن إياب نهائي دوري الأمم الأوروبية للسيدات الثلاثاء بمواجهة ألمانيا، بالإضافة إلى عدة مباريات لناديها في الأسابيع المقبلة.
وشاركت بونماتي مع التشكيلة الأساسية أمام ألمانيا في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.
ومن المقرر أن تغيب عن مباراتي دوري أبطال أوروبا القادمتين أمام بنفيكا البرتغالي وباريس أف سي الفرنسي في ديسمبر، بالإضافة إلى الكأس السوبر الإسبانية في يناير، وعدة مباريات في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
