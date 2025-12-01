كوربانوف يحصد «الجائزة الكبرى» في «دولية الباهية» لقفز الحواجز



أبوظبي (وام)



أحرز الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف، لقب الجائزة الكبرى لبطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز، «فئة النجمتين»، بحضور معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة.

ونظم نادي الباهية للفروسية في أبوظبي البطولة في نسختها الخامسة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وعبدالعزيز المرزوقي، رئيس البطولة، وتضمنت 8 منافسات دولية، منها 6 من فئة النجمتين، من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي.

وأقيمت منافسة الجائزة الكبرى للبطولة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، بحواجز 145 سم، وتنافس فيها 20 فارساً وفارسة، وصعد 5 فرسان إلى جولة التمايز، وأكملها فارسان دون خطأ، أولهما الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف، مع «أفير»، محققا 43.17 ثانية.

وجاء فوز البطل على حساب فارس منتخبنا عمر عبد العزيز المرزوقي، مع الجواد «ريماركابول» صاحب المركز الثاني في جولة التمايز، بزمن 43.37 ثانية، وهو أفضل إنجاز يحققه المرزوقي مع «ريماركول» (8 سنوات)، وذهب المركز الثالث إلى الفارس الإيراني فرهانج صادقي، مع الجواد «كويك آن ستيب»، مسجلاً 50.53 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء.

وأكمل الفارس السوري شادي غريب ثنائية مع «شابيو تي إن»، بعد فوزه بجائزة المركز الأول في المنافسة التأهيلية للجائزة الكبرى، من جولة واحدة بزمن 58.37 ثانية، على حواجز الـ 140 سم، وجاء وصيفاً الفارس عمر عبد العزيز مع «ماتش مي»، مسجلاً 60.42 ثانية، وثالثا الفارس السوري ليث غريب مع «دونلوب دينوك»، بزمن 61.72 ثانية.