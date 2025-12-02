بولونيا ضحية جديدة.. فاردي يعاود التألق في الثامنة والثلاثين

ميلانو(أ ف ب)

سرق المهاجم المخضرم الإنجليزي جيمي فاردي الأضواء في ملعب ريناتو ديلارا بتسجيله ثنائية، هي الأولى له في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وقاد فريقه كريمونيزي للفوز على مضيفه بولونيا 3-1، في ختام مباريات المرحلة الثالثة عشرة.

واستعاد مهاجم ليستر سيتي والمنتخب الإنجليزي السابق ذكريات الماضي الجميل، بهدفين من تسديدتين في الدقيقتين 35 و50، بعدما كان زميله في الوسط الأرجنتيني مارتين باييرو افتتح التسجيل (31) لصالح كريمونيزي، الذي تقدم للمركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، ملحقاً الخسارة الاولى ببولونيا على أرضه في 9 مباريات خاضها في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وسجل ريكاردو أورسيليني هدف بولونيا الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 45+3، ليتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز السادس.

وحرم فاردي ابن الـ 38 عاماً أصحاب الأرض من اللحاق بإنتر وروما، والبقاء على بُعد نقطة خلف ميلان المتصدر ونابولي الثاني برصيد 28 نقطة لكل منهما.

وبعدما تقدم كريمونيزي بهدف باييرو بعد نصف الساعة الأول، سجل فاردي بعد خمس دقائق إثر تمريرة من فيديريكو بوناتسولي تابعها بهدوء بين ساقي الحارس فيديريكو رافاليا.

وظن بولونيا أنه عاد إلى أجواء المباراة عندما سجل أورسوليني ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن فاردي انقضّ بعد أربع دقائق من الشوط الثاني على رافاليا ليُقابل تمريرة توماسو باربييري، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في تسع مباريات.

وانضم فاردي إلى كريمونيزي في سبتمبر بعقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد لموسم آخر، في حال تمكن الفريق من البقاء في دوري الدرجة الأولى.

وكان فاردي صريحاً بشأن نيته خوض تجربة جديدة في ثقافة كرة القدم التي أعجب بها مع كريمونيزي المدعوم من الملياردير جوفاني أرفيدي.