نوير عن التجديد لبايرن: أحتاج وقتاً للتفكير!

ميونيخ(د ب أ)

لم يحسم مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ المخضرم قراره النهائي بشأن التجديد التعاقد مع فريقه.

ويرتدي نوير "39 عاماً" قميص بايرن ميونيخ منذ انتقاله قادماً من شالكة في صيف 2011، وينتهي تعاقده الحالي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2026.

وحقق نوير 30 لقباً محلياً وقارياً وعالمياً مع بايرن أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين في 2012 و2020، علماً بأنه اعتزل اللعب الدولي مع منتخب ألمانيا في العام الماضي 2024.

وصرح نوير عبر قناة سكاي الألماني بقوله "أريد الاستمتاع بالفترة الحالية". أضاف "الأمر يستحق وقتاً للتفكير، ويحدده عوامل عديدة مثل الحالة البدنية والصحية، ومدى إمكانية استمراري، لذا أحتاج المزيد من الوقت".