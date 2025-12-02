صنز ينهي انتصارات ليكرز في «المحطة الثامنة»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

أنهى فينيكس صنز سلسلة انتصارات مضيفه لوس أنجلوس ليكرز، وتغلب عليه 125-108 على الرغم من خوضه ثلاثة أرباع من دون نجمه ديفن بوكر، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وغادر بوكر الملعب في الربع الأول، لكن غياب نجم الفريق لم يوقف سيل نقاط فينيكس خلال بقية اللقاء، ليوقف انتصارات ليكرز المتتالية عند سبعة.

وتصدر ديلون بروكس قائمة مسجلي النقاط لصنز بـ33 نقطة، فيما أضاف كولين جيليسبي 28 نقطة، بينها ثماني ثلاثيات.

وفقد لاعبو ليكرز الكرة 22 مرة، ما كلفهم 32 نقطة سجلها الضيوف في ليلة للنسيان لفريق جيه جيه ريديك، الذي خسر مباراته الخامسة في الدوري مقابل 15 انتصاراً، وبقي في المركز الثاني في المنطقة الغربية.

وقاد العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش هجوم ليكرز بتسجيله أعلى رصيد في المباراة بـ38 نقطة، وأضاف أوستن ريفز 16 نقطة ودياندري أيتون 12 نقطة، فيما عانى النجم المخضرم ليبرون جيمس مكتفياً بـ10 نقاط من ثلاث رميات ناجحة من أصل عشر.

وفي مباراة أخرى، قاد دونوفان ميتشل فريق كليفلاند كافالييرز إلى تحقيق فوزه الثالث عشر في المنطقة الشرقية، بعد أن سجل 43 نقطة في الفوز الكبير على مضيفه إنديانا بيسرز 135-119.

وسيطر كليفلاند على اللقاء بعد أن تفوق في الربع الأول 37-25، ليبني فارقاً مريحاً حافظ عليه حتى النهاية.

وفي دنفر، أحرز أنتوني ديفيس 32 نقطة وجمع 13 متابعة ليقود دالاس مافريكس إلى فوز مفاجئ على مضيفه دنفر ناجتس 131-121 بقيادة نجمه الصربي نيكولا يوكيتش.

سجل يوكيتش 29 نقطة و20 متابعة و13 تمريرة حاسمة، لكن دنفر فشل في استثمار تفوقه في الربع الأول الذي أنهاه بفارق 14 نقطة.

وانتفض دالاس في الربع الثاني مسجلاً 42 نقطة مقابل 27 ليتقدم بنقطة واحدة مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يحسم اللقاء في الربع الأخير بتفوقه 29-17، ليحسن سجله إلى 15 انتصاراً مقابل 7 خسارات فيما تلقى دنفر خسارته السادسة هذا الموسم.

كما تلقى هيوستن روكتس (13-5) خسارة مفاجئة في سولت لايك سيتي أمام يوتا جاز (7-13) بنتيجة 133-125.

وبقي ديترويت بيستونز في صدارة المنطقة الشرقية بعد فوز صعب على أتلانتا هوكس 99-98 على أرضه.

وفي مباراة شهدت تبدل التقدم 27 مرة، حافظ ديترويت على الفوز بفضل سلسلة نقاط متأخرة من كايد كانينجهام، الذي سجل ثماني نقاط من مجموع 18 له في الربع الأخير.