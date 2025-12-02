«فيروس المعدة» يبعد أراوخو عن برشلونة

برشلونة(رويترز)

ذكرت تقارير أن برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، منح مدافع وقائد الفريق رونالد أراوخو إجازة لأجل غير مسمى بناء على طلبه.

غاب اللاعب القادم من أوروجواي عن تشكيلة الفريق، خلال فوزه 3-1 على ضيفه ألافيس في الدوري يوم السبت الماضي، وعزا المدرب هانسي فليك غياب اللاعب إلى معاناته من «فيروس في المعدة».

كان آخر ظهور لأراوخو مع برشلونة خلال الخسارة 3-صفر أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، عندما طُرد بسبب تلقيه بطاقة صفراء ثانية، بعد تدخل متهور ضد كوكوريا قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وأفادت صحيفة «ذا أثليتيك» بأن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة اجتمع مع وكلاء أراوخو أمس، ومنح اللاعب (28 عاماً) وقتاً للابتعاد عن كرة القدم مع التزام النادي بمنحه الوقت الذي يحتاجه.

وقال فليك للصحفيين أمس: «إنه وضع خاص، لا أريد قول المزيد. ومن فضلكم، إذا كان بإمكانكم احترامه سأكون ممتناً لفعل ذلك».

لم يرد برشلونة بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

ويستضيف برشلونة، متصدر الدوري الإسباني حالياً، أتليتيكو مدريد صاحب المركز الرابع اليوم.