مايكل جوردان يقاضي مسؤولي «ناسكار» بتهم احتكار

ميامي(أ ف ب)

انطلقت محاكمة أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان ضد سلسلة سباقات ناسكار الاثنين في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث يتهم أسطورة الـ «أن بي أيه» السابق، أكثر سلسلة سباقات سيارات شعبية في الولايات المتحدة، بممارسات احتكارية تخنق المنافسة.

ويملك جوردان الذي ظهر في اليوم الأول للمحاكمة ويُعد أحد أبرز رموز دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فريق «23XI» المشارك في سلسلة كأس ناسكار، وقد رفع الدعوى العام الماضي بالتعاون مع فريق فرونت رو موتورسبورتس، بعد رفضهما توقيع مواثيق ناسكار الجديدة.

وتتهم الدعوى ناسكار ورئيسها التنفيذي جيم فرانس بالعمل دون شفافية، وخنق المنافسة، والسيطرة على الرياضة بطرق تمنحهم امتيازات غير عادلة على حساب مالكي الفرق والسائقين والرعاة والشركاء والجماهير.

وتشمل الاتهامات الموجهة إلى ناسكار ممارسات مناهضة للمنافسة، مثل شراء معظم الحلبات الكبرى المخصصة لسباقات ناسكار حصرياً، وفرض اتفاقيات حصرية على الحلبات المعتمدة من ناسكار، والاستحواذ على منافس سباقات السيارات «أركا»، ومنع الفرق من المشاركة في سباقات سيارات أخرى، وإجبارها على شراء قطع الغيار من موردين محددين تختارهم ناسكار.

وقال فريقا 23XI وفرونت رو في بيان عند إعلان الدعوى العام الماضي: «لا توجد رياضة احترافية كبرى أخرى في أميركا الشمالية تُدار من قبل عائلة واحدة تثري نفسها من خلال مثل هذه الممارسات الاحتكارية غير الخاضعة للرقابة».

وكان فريقا جوردان وفرونت رو الوحيدين من أصل 15 فريقاً لم يوقعوا على المواثيق الجديدة التي تمثل جوهر النزاع.

وأضاف جوردان: «الجميع يعلم أنني كنت دائماً منافساً شرساً، وهذه الرغبة في الفوز هي ما يدفعني ويدفع فريق 23XI كل أسبوع على المضمار».

وتابع: «أحب رياضة السباقات وشغف جماهيرنا، لكن الطريقة التي تُدار بها ناسكار غير عادلة للفرق والسائقين والرعاة والجماهير».