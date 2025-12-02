الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا

«دولي الجودو» يعتمد روزنامة 2026 من أبوظبي ويرحب بجولة سويسرا
2 ديسمبر 2025 12:27

أبوظبي (الاتحاد)
اعتمد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للجودو في اجتماعه مساء أمس الأول، في أبوظبي، برئاسة النمساوي ماريوس فايزر، وحضور الأعضاء كافة، عدداً من التقارير الفنية والتنظيمية والمالية والتسويقية، التي من شأنها أن تسهم في تطور مسيرة الاتحاد.
وافتتح الاتحاد الدولي جلسته في أبوظبي بالإشادة بالنجاح الفني والتنظيمي والجماهيري والإعلامي لبطولة أبوظبي جراند سلام 2025، التي أقيمت تحت رعاية كريمة من جانب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين..
ووجّه المجلس الشكر إلى دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على حسن الحفاوة والترحيب والنجاح الكبير، الذي حظيت به البطولة التي تزامنت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 54، كما توجه الحضور بالشكر إلي اتحاد الإمارات للجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي لنجاحاته المستمرة، والجهود الشخصية للدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، ومعاونيه كافة في اللجان المختلفة وشركاء النجاح.
وشملت قرارات الاتحاد الدولي اعتماد (روزنامة) منافسات الموسم الجديد لعام 2026، والذي يشهد تنظيم أكثر من 90 فعالية رياضية في حوالي 50 دولة حول العالم، ولمختلف الفئات العمرية من الجنسين، والتي تبدأ اعتباراً من يوم 23 يناير 2026، وحتى السابع من ديسمبر 2026 في العاصمة اليابانية طوكيو، من بينهما بطولة أبوظبي جراند سلام، التي تقام خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر 2026، والتي تتزامن مع احتفالات الاتحاد الدولي للجودو بيوم الجودو العالمي، الذي يقام في 28 أكتوبر من كل عام.
ورحب الاتحاد الدولي للجودو (IJF ) باستضافة سويسرا ولأول مره إحدى جولات بطولات الاتحاد الدولي الكبرى، حيث تستضيف مدينة لوزان، خلال في الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2026، أول بطولة جراند سلام لها، ما يمثل إنجازاً كبيراً لكل من الجودو السويسري، والمعروفة بكونها العاصمة الأولمبية، وستوفر بيئة استثنائية لنخبة لاعبي الجودو في العالم..
يذكر أن الجودو السويسري احتل المركز التاسع في بطولة أبوظبي، التي اختتمت مؤخراً بفضل ذهبية لاعبه الذهبي نيلز ستامب في منافسات وزن تحت 73 كجم.

