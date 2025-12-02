الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين

كأس العرب.. العزيمة والإصرار سر انطلاقة فلسطين
2 ديسمبر 2025 12:54

الدوحة (د ب أ)
حينما انطلقت صافرة البداية في ملعب البيت بعد حفل افتتاح رائع لبطولة كأس العرب لكرة القدم (فيفا-قطر 2025)، توقع الكثيرون أن صاحب الأرض، حامل لقب كأس أمم آسيا، والمتأهل لكأس العالم 2026، سيخرج بالنقاط الثلاث في مباراته الأولى للمسابقة أمام المنتخب الفلسطيني. لكن عزيمة منتخب فلسطين قلبت الطاولة، ليحقق في النهاية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما حسم اللقاء لمصلحته بهدف عكسي جاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ضمن منافسات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للبطولة، التي شهدت مفاجأة مدوية أخرى، بفوز منتخب سوريا 1/ صفر على منتخب تونس.
وربما يتساءل الكثيرون، كيف فعلها منتخب فلسطين أمام صاحب الأرض، والذي يمتلك الثقة والنتائج الإيجابية مؤخراً، لكن ربما تأتي الإجابة في تصريحات رامي حمادة، حارس مرمى الفريق، الذي أوضح السر الذي يقف خلف تحسن مستويات المنتخب الملقب بـ(الفدائي) بشكل عام مؤخراً. ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصريحات حمادة، الذي قال: «إنني أستمد الدعم من زملائي اللاعبين، حينما أشاهد كم هم جديين في الملعب، بحيث يكونون في غاية التركيز، لذلك نحن نساعد بعضنا بعضاً، وهذا سبب النجاح، في أننا يد واحدة، وفريق متحد». لكن يبدو أن هذه النقاط فتحت شهية رجال المدرب إيهاب أبو جزر، حيث قال المهاجم زيد قنبر «كان طموحنا قبل المباراة، بل قبل هذا الفوز هو التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ونحن نسير في الاتجاه الصحيح، لذلك القادم أفضل بإذن الله، ونسعى إلى الوصل إلى ما نطمح إليه». ولم يغِب عن ذهن لاعبي منتخب فلسطين التأكيد على قوة المنافس، مظهرين سعادة بالغة بالتفوق عليه لما يملكه من جودة كبيرة ضمن صفوفه، كما يرون أن هذا الانتصار يسهم في إسعاد شعبهم، وهو ما أكد عليه حمادة بالقول «مباراة كبيرة قدموها زملائي، انضباط تكتيكي كبير جداً حيث التزموا بتعليمات المدرب بشكل صارم، وبذلوا مجهود عالٍ للغاية». وأضاف «هذا الفوز ليس لنا وحدنا (اللاعبين)، بل لشعبنا وأهلنا في فلسطين، هدفنا أن نرسم البسمة على وجوههم عبر كرة القدم، فهذا ما نملكه، لذلك هو انتصار عظيم بالنسبة لنا». من جانبه، صرح المهاجم المميز تامر صيام: «نهدي هذا الفوز لشعبنا، ولجماهيرنا التي أتت لمؤازرتنا في المدرجات. فوز صعب أمام بطل آسيا، الذي سيشارك في كأس العالم القادمة. نفخر بالانتصار ونتمنى التوفيق فيما هو قادم».

