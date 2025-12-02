كأس العرب.. العراق يتسلح بالطموحات المونديال لعبور المجموعة الحديدية

الدوحة (د ب أ)

يتسلح المنتخب العراقي بطموحه في التأهل لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك، عندما يخوض اختبارات قوية في مجموعة حديدية بطولة كأس العرب «فيفا قطر 2025». تقام منافسات النسخة الحادية عشرة من البطولة، والثانية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الدوحة للمرة الثانية على التوالي، خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب العراق في المجموعة الرابعة القوية، التي تضم الجزائر حامل لقب النسخة الماضية التي أقيمت في 2021، والبحرين، والسودان الذي يتسلح بجالية جماهيرية كبيرة في قطر.

ويبدأ المنتخب العراقي مشواره في البطولة العربية بمواجهة البحرين غداً الأربعاء على ملعب «974»، وبعدها بثلاثة أيام يلاقي السودان على ملعب «974»، ثم يختتم مشواره في الدور الأول يوم 9 من نفس الشهر بالمواجهة الأصعب أمام الجزائر، والتي ستقام على ملعب «خليفة الدولي».

من جانبه، اختار الأسترالي، جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق قائمة تضم 23 لاعباً لخوض منافسات البطولة العربية في قطر، وهم حراس المرمى الثلاثة، فهد طالب، وأحمد باسل، وجلال حسن، بجانب باقي اللاعبين مصطفى سعدون، وسعد ناطق، وأكام هاشم، ومناف يونس، وميثم جبار، وأحمد يحيى، وأمير صباح، وأحمد مكنزي، وإبراهيم بايش، وحسين علي، وسجاد جاسم، وعلي جاسم، وكرار نبيل، وأسامة رشيد، وماركو فرج، وحسن عبد الكريم، وأيمن حسين، ومهند علي، وعمار محسن، ومحمد جواد.

ويدخل أرنولد ولاعبو العراق منافسات البطولة العربية بمعنويات مرتفعة، بعد إقصاء الإمارات بسيناريو مثير بعد التعادل 1/ 1 في أبوظبي، والفوز في الوقت القاتل بنتيجة 2/ 1 في البصرة، ليتأهل أسود الرافدين للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، ليبقى على بعد خطوة واحدة من التأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركة وحيدة في عام 1986 بالمكسيك.

وينتظر المنتخب العراقي في نهائي الملحق العالمي يوم 31 مارس المقبل، الفائز من مواجهة بوليفيا ضد سورينام، التي ستقام يوم 26 من نفس الشهر.

وبخلاف طموحه المونديالي، يتسلح المنتخب العراقي بتاريخ عريق، حيث يبقى من أبرز أقطاب كرة القدم العربية في القارة الصفراء، وسبق له التتويج بلقب كأس أمم آسيا بسيناريو تاريخي عام 2007 في نسخة استثنائية أقيمت في دول النمور الآسيوية «إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام». بالفوز بهدف على المنتخب السعودي في المباراة النهائية.

كما حقق العراق ذهبية دورة الألعاب الآسيوية في 1982، وبطولة غرب آسيا في 2002، والميدالية الفضية في 2007 و2012 و2019، والبرونزية في عام 2000، بخلاف أربعة ألقاب في كأس الخليج أعوام 1979 و1984 و1988 و2023، والميدالية الفضية في عامي 1976 و2013، بخلاف ذهبية دورة الألعاب العربية في 1985 والفضية في 1999.

وقبل انطلاق النسخة الحادية عشرة من كأس العرب 2025 في قطر، يبقى منتخب العراق، الأكثر تتويجاً باللقب العربي برصيد 4 مرات في أعوام 1964 و1966 و1985 و1988 والميدالية البرونزية في نسخة 2012، وإجمالاً خاض أسود الرافدين 28 مباراة في كأس العرب، حقق 16 فوزاً، مقابل 10 تعادلات وخسارتين، وسجل 47 هدفاً، بينما استقبل 20 هدفاً.

ويتطلع جراهام أرنولد، البالغ من العمر 62 عاماً، الذي قاد أسود الرافدين في 8 مباريات منذ توليه المسؤولية في مايو الماضي، حقق خلالها 5 انتصارات، مقابل تعادلين وخسارة واحدة، لمحو الصورة الباهتة التي ظهر عليها المنتخب العراقي في النسخة الماضية 2021، عندما ودّع من الدور الأول مكتفياً بتعادلين أمام عمان والبحرين، مقابل الخسارة أمام قطر.