«الأبيض» جاهز لاختبار «النشامى» في كأس العرب

معتز الشامي (أبوظبي)

يدشن منتخبنا الوطني لمنافسة جديدة في مسيرته، عندما يواجه نظيره الأردني عند التاسعة مساء الغد على ملعب استاد البيت بالدوحة، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 الجاري.

ويرفع المنتخب شعار العودة إلى سكة الانتصارات في إطار خطة الإعداد الجارية، لتطوير أداء «الأبيض» بعد إضاعة حلم التأهل إلى المونديال، وهو ما فرض على جهاز المنتخب بقيادة كوزمين، التعامل مع بطولة كأس العرب كمحطة جديدة، يسعى خلالها لاستعادة الثقة، ومنح اللاعبين فرصة أخرى لإثبات قدراتهم، وخوض البطولة بدوافع المنافسة بقوة، أملاً في الوصول للنهائي والمنافسة على اللقب، حيث يمكن اعتبار البطولة بمثابة فرصة أخيرة أمام الجهاز الفني لإعادة الأبيض إلى المسار الصحيح، بعد سلسلة من التعثرات انتهت بوداع فرصة التأهل للمونديال.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى الدوحة الجمعة الماضية، وانخرط الفريق في تدريباته اليومية بدوافع كبيرة، ورغبة حقيقية من جميع اللاعبين في إظهار روح قتالية عالية في جميع المباريات، لاسيما أن المجموعة تضم منتخبات قوية على رأسها الأردن وصيف كأس آسيا الأخير، والذي ضمن بطاقة مؤهلة للمونديال، بالإضافة للمنتخب المصري الذي يشارك بالصف الثاني، وكذلك المنتخب الكويتي الذي تأهل عبر مشوار التصفيات.

ومع بدء تحضيرات الأبيض لتلك المشاركة بالمعسكر المغلق في دبي الأسبوع الماضي، طالب كوزمين من جميع اللاعبين، نسيان المرحلة الماضية، وما شهدته من تعثرات، بعد استخلاص الدروس المستفادة، والتركيز على «كأس العرب»، كمهمة وطنية جديدة، يجب أن يقدم خلالها منتخبنا وجهاً مختلفاً أكثر قوة وجاهزية للمنافسة، بهدف الحصول على ثقة الجماهير في مسيرة التحضير للمرحلة المقبلة، حيث تعد البطولة بداية حقيقية للاستعداد لكأس الخليج المقرر إقامتها في قطر سبتمبر المقبل، بالإضافة لكأس آسيا في السعودية المقرر إقامتها في مطلع العام 2027.

ويعوّل كوزمين على جاهزية بعض العناصر لاسيما لوكاس بيمنتا وروبن فيليب وعلاء زهير في الدفاع، بالإضافة لبعض الأسماء التي غابت عن المنتخب مؤخراً، وتم استعادتها للبطولة، وعلى رأسها عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة، لتعويض خالد عيسى حارس العين الذي تعرض للإصابة، وخرج من قائمة المنتخب، وقد أشعل غياب خالد كحارس أساسي لتشكيلة كوزمين، تنافس شرس بين بقية الحراس، لاسيما حمد المقبالي، وعلي خصيف، حيث سيكون الأخير خياراً متاحاً لعامل الخبرة الدولية.

من جهة ثانية يعوّل كوزمين على قدرات كايو لوكاس، الذي أشاد به الموقع الرسمي للبطولة، واعتبره من ضمن العناصر التي يجب متابعتها في البطولة، كأحد مفاتيح اللعب المؤثرة في تشكيلة المنتخب، وفي خطة المدرب كوزمين، حيث خاض كايو حتى الآن 7 مباريات دولية جميعها في تصفيات كأس العالم 2026، وسجل خلالها هدفين.