14 مركبة إسعاف في خدمة سباق الفورمولا-1

14 مركبة إسعاف في خدمة سباق الفورمولا-1
2 ديسمبر 2025 13:45


أبوظبي (وام)
استكمل الإسعاف الوطني، جاهزيته التشغيلية لدعم سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 أبوظبي 2025، الذي تستضيفه حلبة مرسى ياس خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري، من خلال فرق طبيّة ميدانية متخصّصة تعمل على توفير تغطية إسعافية متكاملة وضمان أعلى مستويات السلامة للمشاركين.
وتأتي هذه المشاركة، للعام الثاني عشر على التوالي، ضمن التزام الإسعاف الوطني المتواصل بتعزيز منظومة الاستجابة الطبية في الفعاليات الكبرى، ورفع جاهزية كوادره وكفاءة قدراته التشغيلية وفق أعلى المعايير العالمية.
ويضم الفريق الطبي للإسعاف الوطني نحو 70 من الكوادر المؤهلة، تشمل الأطباء والمسعفين وفنيي طب الطوارئ وفرق مراكز العمليات والاتصال والصيادلة وموظفي الدعم.
ويستند الفريق في جاهزيته إلى أسطول مكوّن من 14 مركبة إسعاف، ومركبات المستجيب الأول، لتقديم تغطية إسعافية متكاملة لمتسابقي الفورمولا-1 وأعضاء الفرق والمنظّمين في المركز الطبي ومختلف مرافق الحلبة طيلة أيام السباق.
ويعمل الإسعاف الوطني بتنسيقٍ وثيق مع شركائه من منظمة الإمارات لرياضة السيارات وحلبة مرسى ياس، وشركة «إثارة»، إلى جانب الشركاء الاستراتيجيين، لضمان تحقيق تغطية طبية متكاملة واستجابة سلسة وفعّالة خلال الحدث.
وبالإضافة إلى التغطية الطبية خلال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 أبوظبي 2025، يقدم الإسعاف الوطني خدمات طبية طارئة في حلبة مرسى ياس على مدار العام، دعماً لمجموعة متنوعة من الفعاليات تشمل الرياضات، والأنشطة الترفيهية، ومبادرات الصحة واللياقة البدنية المجتمعية، بما يعزز دوره كشريك رئيسي في دعم الأنشطة الكبرى في إمارة أبوظبي.

