مدرب ليفربول: صلاح لاعب منضبط ومحترف من طراز رفيع



لندن (د ب أ)

أشاد آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، بالانضباط والاحترافية، التي يتمتع بها النجم الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، متحدثاً في الوقت ذاته عن آخر استعدادات حامل اللقب لمواجهة ضيفه سندرلاند، غداً الأربعاء، في المرحلة الـ14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان ليفربول عاد لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، عقب فوزه 2/ صفر على مضيفه ويستهام يونايتد، الأحد، حيث شهد اللقاء، الذي جرى بالملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن، جلوس صلاح على مقاعد البدلاء حتى نهاية المواجهة.

وقرر سلوت استبعاد صلاح، هداف الفريق، عن التشكيلة الأساسية لليفربول في خطوة مفاجئة من المدرب الهولندي، ووصف سلوت صلاح بأنه «منضبط، ومحترف من الطراز الرفيع» عندما سئل عن إمكانية عودته إلى الفريق أمام سندرلاند، قائلاً: «من الطبيعي أن يشعر لاعب يتميز بالجودة والكفاءة بخيبة أمل لغيابه عن أي مباراة».

أضاف سلوت في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء «لقد كان صلاح لاعباً رائعاً مع هذا النادي لسنوات عديدة، وسيظل كذلك في المستقبل. لم يكن الوحيد غير السعيد لعدم مشاركته أساسيا». أوضح مدرب ليفربول «طريقة تصرفه هي ما تتوقعه من لاعب محترف. بالنسبة لمحمد، فهو منضبط للغاية ويعرف ما يجب القيام به للحفاظ على لياقته».

وحول موعد رحيل صلاح عن الفريق للمشاركة مع منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية في المغرب، رد سلوت «سيحدث ذلك في منتصف الشهر الجاري. ولكن دائماً في مثل هذه الحالات، يكون اللاعب والمنتخب الوطني معنيين، ودائماً ما يدور الحديث حول ما هو الأفضل لنا جميعاً».

وعن تأقلم الفريق في ظل غياب صلاح، شدد سلوت «ينبغي علينا إيجاد طريقة للعب بدونه». ووفقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فإنه من المقرر أن ينضم صلاح لمنتخب مصر يوم 15 ديسمبر الجاري، للعب في كأس أمم أفريقيا، التي تقام في الفترة من 21 من الشهر ذاته حتى 18 يناير المقبل، علماً بأنه جاء على رأس قائمة منتخب (الفراعنة) بالمسابقة القارية، والتي تم كشف النقاب عنها أمس الاثنين.

ولم يغفل سلوت الحديث عن الإساءة التي يتعرض لها عناصر الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال «من الطبيعي أن نتعرض للنقد، حتى لو كنا فائزين، أعتقد أن هذا يحدث. أنا لست من متابعي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا أعلم ذلك، لكنني لست غبياً، وأعلم أن هناك إساءات». وكشف «الإساءة ليست أمراً جيداً بالتأكيد. ما أعرفه وما أشعر به هو الدعم الذي يقدمه لي الجمهور في الملعب. إنهم يهتفون للفريق، ولكنهم يهتفون لي أيضاً. هذا هو الدعم الذي أشعر به».