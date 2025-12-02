14 نقطة تضمن لنوريس إسقاط إمبراطورية فيرستابن في الفورمولا-1



عمرو عبيد (القاهرة)

يشهد سباق جائزة أبوظبي الكُبرى، واحدة من أشرس وأمتع «المعارك» بين السائقين، من أجل نيل لقب بطولة العالم لـ«الفورمولا-1»، ويدخل «الثُلاثي»، لاندو نوريس وماكس فيرستابن وأوسكار بياستري، «النزال الأخير» في حلبة مرسى ياس، بآمال متقاربة جداً في التتويج ببطولة العالم، لكن الموقعة الإماراتية تبدو «أكثر اشتعالاً» بين «الثُنائي»، نوريس وفيرستابن.

وبحسابات عديدة، يُمكن لأي من السائقين الثلاثة الفوز باللقب العالمي، عبر التتويج في السباق الإماراتي، إلا أن أبرزها يتعلق بقُدرة نوريس على إسقاط «إمبراطورية ماكس» هذه المرة، خاصة أن المُتصدّر البريطاني يملك «تجربة إيجابية» في الموسم الماضي، عندما حصد الجائزة الإماراتية الكُبرى في ختام البطولة، بينما أتى «بطل العالم» الهولندي في المركز السادس وقتها.

ويتطلع نوريس لتكرار هذا النجاح، أو على الأقل اقتناص المركز الثالث في حلبة مرسى ياس، الذي يضمن له التتويج ببطولة العالم، حتى لو واصل فيرستابن تألقه المُمتد في آخر جولتين، وفاز بسباق أبوظبي، مثلما فعل في لاس فيجاس ولوسيل، إذ يكفي حصد نوريس 14 نقطة لتتويجه ببطولة العالم، على حساب حامل اللقب في آخر 4 مواسم متتالية.

المُنافسة تبدو محتدمة للغاية بين نوريس وفيرستابن، بعدما تُوّج كل منهما بـ7 سباقات هذا الموسم، حتى الآن، ببداية رائعة وواثقة من البريطاني، ثم عودة شرسة من الهولندي قرب النهاية، والمُدهش أن بياستري فاز في 7 جولات هو الآخر، في مشهد مُثير جداً ببطولة العالم هذا الموسم، لم تعرفه سباقات «الفورمولا-1» منذ سنوات طويلة.

وإذا كان نوريس قد فاز بالجائزة الإماراتية عام 2024، مقابل تراجع فيرستابن إلى المرتبة السادسة، بعدما ضمن التتويج ببطولة العالم، فإن «ماكس» يملك رقماً رائعاً في تاريخ سباق أبوظبي، إذ يحتل المرتبة الثانية في قائمة الأكثر تتويجاً في حلبة مرسى ياس، بـ4 جوائز، بفارق فوز واحد عن «الأسطوري» لويس هاميلتون، صاحب الـ5 انتصارات في الإمارات، وكان الهولندي قد فاز بالجائزة الإماراتية الكُبرى 4 مرات توالياً، في 2020,2021,2022 و2023.

مسيرة «الثُلاثي» عبر تاريخ جائزة أبوظبي الكُبرى، يميل إلى فيرستابن بحُكم فوارق الخبرة والتجربة والحصاد، لكنه يمنح نوريس أملاً كبيراً بعد تألقه مؤخراً، ولا يحرم بياستري من فرصته رغم حداثة عهده بالسباق الإماراتي، وكان «ماكس» قد بدأ خطواته في حلبة مرسى ياس قبل عقد زمني كامل، وتحديداً في 2015، حيث احتل المركز الـ16 ولم يحصد أي نُقطة وقتها، ثم قفز بقوة في نُسخة 2016، ليحتل المرتبة الرابعة جامعاً 12 نُقطة.

ورُغم تراجع فيرستابن المحدود في 2017، إلى المركز الخامس، إلا أن أداءه بدأ يتصاعد في السنوات التالية، من المركز الثالث إلى الثاني، حتى استقر في الصدارة بداية من عام 2020، ولم يبتعد عنها إلا في الموسم الماضي، تاركاً الساحة أمام نوريس، الذي وضع قدمه للمرة الأولى في مرسى ياس عام 2019، محتلاً المركز الثامن وحاصداً 4 نقاط، ثم حصل على المركز الخامس في 2020، بإجمالي 10 نقاط، وتراوح حصاده بين المراكز 5 و6 و7 في السنوات التالية، حتى صعد إلى قمة سباق أبوظبي في 2024، وكان زميله، بياستري، قد شارك في السباق الإماراتي مرتين، خلال 2023 و2024، وأنهاهما سادساً وعاشراً على الترتيب، وجمع 8 نقاط في المرة الأولى مقابل نقطة واحدة في المرة الثانية.