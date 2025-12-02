الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفاندوفسكي يغادر برشلونة..!

ليفاندوفسكي يغادر برشلونة..!
2 ديسمبر 2025 16:55

 
علي معالي (أبوظبي)
اتخذ نادي برشلونة قراراً بشأن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفقاً لصحيفة «ذا أثليتيك»، بعدم التجديد له، حيث ينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً الصيف المقبل، وتعتقد الإدارة أن هذا هو الوقت المناسب للفريق للاعتماد على خيارات أصغر سناً وأكثر مرونة في الهجوم.
انضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في 2022 وأصبح محور الركيزة خلال الفترة الصعبة للفريق، سجّل 33 هدفاً في موسمه الأول، وساهم بشكل كبير في فوز برشلونة بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ومع ذلك، تراجع أداء المهاجم البولندي تدريجياً خلال الموسمين الماضيين، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول راتبه العالي وتأثيره الفعلي على اللعبة.
يُعتبر قرار عدم التجديد خطوة منطقية في سياق أن برشلونة يجب أن يلتزم صارماً بقوانين العدالة المالية في الدوري الإسباني، ويحتاج الفريق إلى توفير أموال الرواتب لملاحقة أهداف أصغر سناً.
وبالنسبة للاعب، فمستقبله لا يزال مفتوحاً، ويقال إن عدة فرق في الدوري الأميركي للمحترفين والدوري السعودي الممتاز مهتمة بالمهاجم السابق لبايرن ميونيخ.

 

أخبار ذات صلة
برشلونة يفتقد دي يونج وأراوخو في مواجهة أتلتيكو
«فيروس المعدة» يبعد أراوخو عن برشلونة
ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
برشلونة
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©