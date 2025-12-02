ليفاندوفسكي يغادر برشلونة..!



علي معالي (أبوظبي)

اتخذ نادي برشلونة قراراً بشأن مستقبل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، وفقاً لصحيفة «ذا أثليتيك»، بعدم التجديد له، حيث ينتهي عقد المهاجم البالغ من العمر 37 عاماً الصيف المقبل، وتعتقد الإدارة أن هذا هو الوقت المناسب للفريق للاعتماد على خيارات أصغر سناً وأكثر مرونة في الهجوم.

انضم ليفاندوفسكي إلى برشلونة في 2022 وأصبح محور الركيزة خلال الفترة الصعبة للفريق، سجّل 33 هدفاً في موسمه الأول، وساهم بشكل كبير في فوز برشلونة بالدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، ومع ذلك، تراجع أداء المهاجم البولندي تدريجياً خلال الموسمين الماضيين، مما أدى إلى العديد من النقاشات حول راتبه العالي وتأثيره الفعلي على اللعبة.

يُعتبر قرار عدم التجديد خطوة منطقية في سياق أن برشلونة يجب أن يلتزم صارماً بقوانين العدالة المالية في الدوري الإسباني، ويحتاج الفريق إلى توفير أموال الرواتب لملاحقة أهداف أصغر سناً.

وبالنسبة للاعب، فمستقبله لا يزال مفتوحاً، ويقال إن عدة فرق في الدوري الأميركي للمحترفين والدوري السعودي الممتاز مهتمة بالمهاجم السابق لبايرن ميونيخ.