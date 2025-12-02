الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
المجرية دالما المصنّفة الأولى تودّع دولية الحبتور للتنس

المجرية دالما المصنّفة الأولى تودّع دولية الحبتور للتنس
2 ديسمبر 2025 17:45

 
دبي (الاتحاد)

سقطت المجرية دالما جالفي المصنّفة الأولى في بطولة الحبتور الدولية للتنس أمام المغمورة التشيكية الصاعدة من الدور التأهيلي تريزا مارتينكوفا في اليوم الثاني من البطولة بنسختها الـ28 بعد مباراة دراماتيكية بعد مباراة دراماتيكية، لم تكتمل بسبب إصابة حدثت لجالفي في المجموعة الثانية.
وفازت الكرواتية بيترا مارسينكو المصنّفة الرابعة في البطولة على السلوفاكية فيكتوريا كاكوفا بمجموعتين دون رد، وبنتيجة ستة أشواط مقابل أربعة وستة أشواط مقابل شوط، بعد مباراة استمرت ساعة وربع الساعة، وفازت الروسية الفتينا أبراج على الفرنسية المخضرمة ملادونيفتش بمجموعتين، وبنتيجة ستة أشواط مقابل ثلاثة، وستة أشواط مقابل شوطين، كما فازت الروسية صوفيا لانسر على الأسترالية أوليفيا جاداكي بمجموعتين، وبنتيجة سبعة أشواط مقابل خمسة أشواط، وستة أشواط مقابل شوطين، بعد مباراة استمرت ساعة وثلث الساعة.
من جانبها أشادت شيتال ايير مندوبة الاتحاد الدولي والحكم العام للبطولة، بما تقدمه اللجنة المنظمة من تسهيلات وخدمات وضيافة للاعبات، مما يسهم في كل عام على تطوير المستوى الفني وجذب ابرز اللاعبات الصاعدات، مشيرة إلى أن تنظيم بطولة الفجيرة الدولية (75 ألف دولار) قبل النسخة الحالية من «دولية الحبتور» أسهمت في ارتفاع مستوى جودة اللاعبات.
وشيتال التي تزور الإمارات للمرة الثالثة، حيث سبق لها الحضور مرتين سابقتين تعشق دبي وتشعر بسعادة وارتياح بالغين، لأنها كل مرة ترى فيها الجديد الذي يسعد الزائرين.
على صعيد آخر تتواصل منافسات البطولة المحلية التي تقام على هامش البطولة على ملاعب نادي هب تنس بواحة السيليكون ويشارك فيها 380 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 11 فئة.

