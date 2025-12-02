الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«رحلة الهجن» من أبوظبي إلى دبي تجمع 29 متسابقاً

«رحلة الهجن» من أبوظبي إلى دبي تجمع 29 متسابقاً
2 ديسمبر 2025 18:15

 

دبي (وام)
أعلنت إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن انطلاق النسخة الثانية عشرة من رحلة الهجن في مسار يُعد الأطول في تاريخ الرحلة منذ انطلاقها عام 2014، بهدف حفظ الموروث الإماراتي وتسليط الضوء على الهجن كركيزة أساسية من ركائز الحياة القديمة في الصحراء، ووسيلة النقل الرئيسة التي ارتبط بها الإنسان الإماراتي عبر التاريخ.
وتقطع القافلة، التي انطلقت يوم 30 نوفمبر، مسافة 1050 كيلومتراً على ظهور الهجن من منطقة السلع في العاصمة أبوظبي، وصولاً إلى القرية التراثية في القرية العالمية بدبي، وذلك عبر خط سير يحاكي طريق الحجاج التاريخي في الدولة، بما يعكس الارتباط العميق بالذاكرة الوطنية، ويُعيد إحياء واحدة من أهم مسارات القوافل العربية عبر الزمن، ويمتد المسار على مدار 21 يوماً من المسير المتواصل في تجربة تعكس معاني التحمّل والصبر والعودة إلى الجذور.
ويشارك في الرحلة هذا العام 29 متسابقاً يمثلون 18 جنسية جرى اختيارهم بعد اجتياز مراحل تدريبية مكثفة بإشراف خبراء المركز، الأمر الذي يجعل الرحلة تجربة إنسانية واجتماعية تعزّز التعرف على قيم البساطة والاعتماد على الذات والتعاون وروح الصحراء.
وقال عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث وقائد القافلة، إن الرحلة ليست عبوراً جغرافياً فحسب، بل عبوراً روحياً داخلياً يشكّل امتحانا للقيم واستعادة لمعاني الصبر والصدق وتحمل المشقة.
وأضاف أن هذه النسخة هي الأطول والأكثر رمزية لأنها تعيد تقديم تجربة عاشها الأجداد بإيمان عميق، وتجسّد قدرة الهجن على الربط بين الماضي والحاضر وترسيخ فهم الهوية الوطنية.
وتبدأ الرحلة من منطقة السلع، مروراً بعدد من المحطات الصحراوية، وصولاً إلى دبي يوم 20 ديسمبر، حيث تختتم فعالياتها في القرية التراثية في القرية العالمي.

أخبار ذات صلة
«الهدة» تحصد ناموس الحول و«الظبي» أول الزمول
«المدينة» تحرز كأس الثنايا الأبكار في الشوط المفتوح
رحلة الهجن
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
الهجن
سباقات الهجن
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©