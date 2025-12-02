الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
برشلونة يفتقد دي يونج وأراوخو في مواجهة أتلتيكو

برشلونة يفتقد دي يونج وأراوخو في مواجهة أتلتيكو
2 ديسمبر 2025 17:33

 

برشلونة (أ ف ب)
يغيب لاعب وسط برشلونة الهولندي فرنكي دي يونج عن مواجهة فريقه مع أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم الثلاثاء بسبب المرض، وأوضح متصدر ترتيب الليجا في بيان أن الدولي الهولندي يعاني من «حمّى»، فيما كشف مدربه الألماني هانزي فليك الاثنين أن قلب الدفاع الأوروجوياني رونالد أراوخو سيغيب عن اللقاء بسبب «مسألة شخصية».
وكان أراوخو قد طُرد خلال خسارة برشلونة أمام تشيلسي 0-3 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأنه طلب الحصول على «استراحة ذهنية».
وقال فليك للصحفيين، الاثنين: «رونالد ليس جاهزاً في الوقت الحالي. إنها مسألة خاصة، ولا أريد قول المزيد. أرجو احترام ذلك أيضاً».
وكان كل من دي يونج وأراوخو قد غاب عن الفوز على ألافيس السبت الماضي، الأول بسبب مشكلة عائلية، والثاني بسبب مغص في المعدة، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني حينها.
ويفتقد برشلونة أيضاً خدمات فيرمين لوبيس، إضافة إلى الغائبين منذ فترة طويلة الحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيجن ولاعب الوسط غافي.
ويتصدر برشلونة حامل اللقب الترتيب، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع قبل المواجهة المرتقبة بينهما على ملعب كامب نو.

