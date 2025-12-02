الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

المغرب يفتتح مشواره بكأس العرب بثلاثية في جزر القمر

المغرب يفتتح مشواره بكأس العرب بثلاثية في جزر القمر
2 ديسمبر 2025 19:47

 
الدوحة (د ب أ)

افتتح منتخب المغرب مسيرته في بطولة كأس العرب لكرة القدم، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، على أفضل وجه. وحقق المنتخب المغربي انتصاراً ثمينا ومستحقا 3 / 1 على منتخب جزر القمر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة، التي تضم أيضاً منتخبي السعودية وسلطنة عُمان.
وافتتح منتخب المغرب، الذي يشارك بالفريق الثاني بالبطولة، التسجيل مبكراً عن طريق سفيان بوفتيني في الدقيقة الخامسة، وأضاف زميلاه طارق تيسودالي وكريم البركاوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين العاشرة والرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول على الترتيب.
وفي الشوط الثاني، أحرز منتخب جزر القمر هدفه الوحيد عبر «النيران الصديقة»، عقب تسجيل محمد بولاكسوت، لاعب منتخب المغرب، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56. بتلك النتيجة، حصل منتخب المغرب الثاني على أول ثلاث نقاط في المجموعة، فيما بقي منتخب جزر القمر بلا رصيد من النقاط.

كأس العرب
منتخب المغرب
جزر القمر
منتخب السعودية
أسود الأطلس
