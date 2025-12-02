نيوزيلندا تتوج بلقبي بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي

دبي (وام)

اختتمت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي منافساتها بتتويج منتخب نيوزيلندا بلقبي الرجال والسيدات، ضمن الجولة الافتتاحية لسلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي 2025 - 2026، في ختام منافسات استضافها ملعب «ذا سيفنز» على مدار ثلاثة أيام.

وشهدت البطولة قمتين بين منتخبي أستراليا ونيوزيلندا في نهائي الرجال والسيدات، حيث نجح منتخب نيوزيلندا في حسم مواجهة الرجال بعد تفوقه 26 - 22، بفضل محاولة حاسمة سجّلها جايدن كيلان، ليقود «أول بلاكس» للتتويج باللقب.

وفي نهائي السيدات، قدم المنتخب النيوزيلندي أداء قوياً، مسجلاً ثلاث محاولات في أول سبع دقائق، بينها محاولتان لجورجا ميلر، لينهي الشوط الأول متقدماً 17-0، ورغم محاولات المنتخب الأسترالي للعودة، حافظت نيوزيلندا على تفوقها لتنهي اللقاء 29-14 وتفوز باللقب.

وقام تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، والشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الرجبي، بتتويج الفائزين.

وأشاد ماثيو تايت، مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، بالمستوى الفني والتنظيمي للحدث، مؤكداً أن النسخة الحالية قدّمت يومين من المنافسات العالمية المميزة، إلى جانب سلسلة من الفعاليات المصاحبة.