الأربعاء 3 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيوزيلندا تتوج بلقبي بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي

نيوزيلندا تتوج بلقبي بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي
2 ديسمبر 2025 20:15

 

دبي (وام)
اختتمت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي منافساتها بتتويج منتخب نيوزيلندا بلقبي الرجال والسيدات، ضمن الجولة الافتتاحية لسلسلة «إتش إس بي سي» العالمية لسباعيات الرجبي 2025 - 2026، في ختام منافسات استضافها ملعب «ذا سيفنز» على مدار ثلاثة أيام.
وشهدت البطولة قمتين بين منتخبي أستراليا ونيوزيلندا في نهائي الرجال والسيدات، حيث نجح منتخب نيوزيلندا في حسم مواجهة الرجال بعد تفوقه 26 - 22، بفضل محاولة حاسمة سجّلها جايدن كيلان، ليقود «أول بلاكس» للتتويج باللقب.
وفي نهائي السيدات، قدم المنتخب النيوزيلندي أداء قوياً، مسجلاً ثلاث محاولات في أول سبع دقائق، بينها محاولتان لجورجا ميلر، لينهي الشوط الأول متقدماً 17-0، ورغم محاولات المنتخب الأسترالي للعودة، حافظت نيوزيلندا على تفوقها لتنهي اللقاء 29-14 وتفوز باللقب.
وقام تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، والشيخ محمد بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الرجبي، بتتويج الفائزين.
وأشاد ماثيو تايت، مدير مهرجان بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، بالمستوى الفني والتنظيمي للحدث، مؤكداً أن النسخة الحالية قدّمت يومين من المنافسات العالمية المميزة، إلى جانب سلسلة من الفعاليات المصاحبة.

أخبار ذات صلة
مهرجان طيران الإمارات للآداب ينطلق 21 يناير 2026
«طيران الإمارات» تختتم مشاركتها في معرض دبي للطيران باستثمارات استراتيجية
طيران الإمارات
الرجبي
بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي
سباعيات
سباعيات دبي للرجبي
آخر الأخبار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
علوم الدار
"الوطني للأرصاد": تشكل ضباب حتى الأحد المقبل
اليوم 00:58
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
علوم الدار
رئيس الدولة: الحفاظ على إرث الوالد المؤسس أولوية رئيسية ومسؤولية وطنية
اليوم 00:55
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
ترامب يعلن اعتزامه إعادة بناء مطار دالاس
اليوم 00:31
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
الأخبار العالمية
31 ديسمبر انتهاء ولاية البعثة الأممية في العراق
اليوم 00:24
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
الرياضة
زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور
اليوم 00:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©