بريطانيا تتصدر «السيدات والناشئين» في «دولية أبوظبي للشوزن»



العين (وام)



تصدر البريطاني شارلي فاودلاس منافسات فئة الناشئين برصيد 95 نقطة، ومواطنته كارين شورمان فئة السيدات مسجلة 113 نقطة، في منافسات اليوم الثاني من بطولة أبوظبي الدولية للشوزن.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بنادي العين للفروسية والرماية، وينظمها مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والدولي للرماية، بمشاركة أكثر من 300 رامٍ ورامية من 30 دولة.

وتفوق الإيطالي جون بول في فئة الماستر محققاً 105 نقاط، والفرنسي هافارات باستين في صدارة الفئة المفتوحة بـ 123 نقطة، وإيدجار سكيل من لاتفيا في فئة المخضرمين برصيد 98 نقطة.

وخاض الرماة خلال اليوم الثاني 3 محطات بمجموع 75 طبقاً لكل مشارك، على أن تختتم المنافسات غداً الأربعاء بـ 50 طبقاً وفق جداول زمنية دقيقة ومواعيد محددة، بينما تقام مراسم تتويج الفائزين خلال الحفل الختامي في السادسة مساء يوم غد في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بحديقة حيوانات العين.

من جانب آخر، يشارك 23 متطوعا من مؤسسة الإمارات «ساند»، في تنظيم بطولة أبوظبي الدولية للشوزن، يتحدثون 8 لغات، في إطار التعاون مع اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكدت المؤسسة في بيان أن المتطوعين من جنسيات مختلفة، ويتمتعون بالكفاءة المهنية الكبيرة، والقدرات العالية، وخضعوا لدورات متقدمة تمكنهم من التعامل مع طبيعة البطولة، ومنافساتها، والإجراءات التنظيمية الخاصة بالمشاركين، والمنافسات.