الرياضة

حجار مع فيرستابن في الفورمولا-1 الموسم المقبل

حجار مع فيرستابن في الفورمولا-1 الموسم المقبل
2 ديسمبر 2025 20:17

 

باريس (أ ف ب)
كوفئ الفرنسي إسحاق حجار على ما قدمه في موسمه الأول في بطولة العالم للفورمولا -1 بترقيته من رايسينج بولز إلى ريد بول والقيادة بجانب بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية الهولندي ماكس فيرستابن اعتبارا من 2026، وفق ما أعلن الفريق.
وسيحل ابن الـ21 عاما في ريد بول الذي تملك شركته الأم (ريد بول لمشروبات الطاقة) رايسينج بولز أيضا، بدلا من الياباني يوكي تسونودا الذي خسر مقعده في الفريقين وبات سائق تجارب.
وقال حجار وفق بيان صادر عن ريد بول «بعد كل هذا العمل الدؤوب منذ انضمامي إلى فريق الناشئين (في ريد بول)، تُعدّ هذه مكافأة رائعة. مررت بالكثير من التقلبات في مسيرتي، وواصلوا إيمانهم بي ودفعي للأمام».
وسيحل البريطاني الشاب آرفيد لينبلاد (18 عاما) بدلا من حجار في رايسينج بولز الموسم المقبل، حيث سيقود بجانب السائق الحالي النيوزيلندي ليام لاوسون.
وقال المدير الفرنسي لريد بول لوران ميكييس عن حجار «خلال موسمه الأول في الفورمولا واحد، أظهر إسحاق نضجا كبيرا وأثبت أنه يتعلم بسرعة. والأهم من ذلك، أنه أظهر سرعته، وهي الميزة الأهم في هذه الرياضة».
وسيصبح حجار الذي يحتل حاليا المركز العاشر في ترتيب السائقين بـ51 نقطة قبل جولة على نهاية الموسم بعد تسجيله النقاط في 10 من الجولات الـ23، سابع زميل يقود بجانب فيرستابن منذ عام 2016، بينهم لاوسون الذي لم يرتق في بداية الموسم لمستوى التوقعات فخسر معقده.

