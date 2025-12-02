زايد بن حمد يطلع على الاستعدادات النهائية لكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور



أبوظبي (الاتحاد)



اطلع معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور، رئيس بطولة كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، على الاستعدادات النهائية للنسخة الأولى من البطولة التي تقام خارج دولة الإمارات لأول مرة وتحمل اسم الوطن، حيث تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 4 إلى 7 ديسمبر الجاري.

وقدم راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، رئيس اللجنة العليا للبطولة نبذة عن أبرز المستجدات المتعلقة بالكأس، وما تمثله من قيمة كبيرة على صعيد المحافل الرياضية العالمية لرياضة الصقور العريقة.

وأعرب معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان عن ثقته وتقديره لجهود جميع الجهات وفرق العمل التي واصلت جهودها لضمان تقديم نسخة تليق بمكانة الدولتين الشقيقتين، وتجسد التوجيهات السامية لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى جانب الرعاية الكريمة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور.

وأكد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان أهمية تحقيق نجاح استثنائي يعكس مكانة رياضة الصقور ودورها الريادي بوصفها ركيزة مهمة من ركائز الهوية الوطنية، والعمل على ما يجعل البطولة أداة فعالة في تحقيق الأهداف المنشودة من المنافسات الرياضية من خلال تقارب الشعوب والثقافات في إطار رياضي عالمي متكامل.

كما استعرض معاليه، خلال لقائه برئيس اللجنة العليا، مجسّم كأس النسخة الأولى من البطولة، والذي سيتوج به صاحب المركز الأول، واطلع على آخر الاستعدادات التنظيمية من مختلف الجوانب الفنية واللوجستية، إضافة إلى التقرير المبدئي حول أعداد المشاركين وفق الإحصائيات الصادرة عن منصات التسجيل والتطبيق الإلكتروني.