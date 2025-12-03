سيرينا ويليامز تنفي العودة للتنس رغم تسجيل المنشطات

واشنطن (أ ب)

نفت الأميركية سيرينا ويليامز فكرة استعدادها للعودة إلى التنس مرة أخرى، وكتبت على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لن تعود، وذلك بعدما صرح متحدث باسم الوكالة الدولية لنزاهة التنس، بأن اللاعبة الحائزة على 23 لقباً من قبل من البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام"، قد سجلت نفسها لدى هيئة اختبارات المنشطات في اللعبة.

وتعد هذه الخطوة هي الأولى لأي لاعب يرغب في العودة من الاعتزال. ولم تشارك ويليامز "44 عاماً" التي تعد من أبرز لاعبات التنس، في أي بطولة منذ اعتزالها في بطولة أميركا المفتوحة عام 2022، وفي ذلك الوقت قالت إنها لا تريد استخدام كلمة اعتزال، بل أنها "تتطور" بعيداً عن التنس. ولم يتضح بعد متى أو أين، أو حتى إذا كانت، ستعود ويليامز للعب، ونشرت لاحقاً، "يا إلهي، لن أعود، هذا النبأ المنتشر جنوني". ولم يرد وكيل أعمالها بشكل فوري على طلب التعليق حول الأمر.

وفي بيان لبريندان ماكنتاير، المتحدث باسم الاتحاد الأميركي للتنس: "نعلم أن سيرينا قد قدمت الأوراق اللازمة إلى الوكالة الدولية لنزاهة التنس لإعادة انضمامها إلى مجموعة الاختبارات الدولية المسجلة، إذا قررت سيرينا العودة والمنافسة على المستوى الاحترافي، مع جماهيرها، فسنرحب بحماس بعودة واحدة من أعظم البطلات في تاريخ رياضتنا".