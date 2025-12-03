هالاند يحطم أسطورة شيرار في الهدف المئوي بالبريميرليج

لندن (رويترز)

أصبح إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل هدفاً بقدمه اليسرى في الدقيقة 17 في الفوز المثير 5-4 على مضيفه فولهام أمس.

وأرسل الجناح جيريمي دوكو تمريرة عرضية إلى اللاعب النرويجي العملاق، ليحول الكرة إلى داخل الشباك ويسجل الهدف 100 له في المسابقة خلال 111 مباراة، وهو ما يقل بفارق 13 مباراة عن صاحب الرقم القياسي السابق آلان شيرر.

ويحمل شيرر الرقم القياسي في عدد الأهداف بالدوري برصيد 260 هدفاً، ويبدو أن هالاند (25 عاماً) في طريقه لمطاردة هذا الرقم.

وقال بيب جوارديولا مدرب سيتي "لو أخبرتني عند وصوله أنه سيسجل 100 هدف في 111 مباراة، لكنت سأقول: هل أنت متأكد؟ الأرقام مذهلة. اليوم كان رائعاً.

"إنه أمر لا يصدق، مثير للإعجاب. كان مميزاً، واليوم كان مذهلاً. سجل هدفاً رائعاً. آمل أن يبقى جائعاً لمواصلة تحقيق المزيد والمزيد من الأهداف مع هذا النادي. أنا سعيد من أجله، وسعيد للفريق الذي منحه هذه اللحظة".

وقال هالاند، الذي كان والده ألفي-إينج يشاهده من المدرجات في ملعب كرافن كوتيدج، إن اللحظة كانت خاصة.

وأضاف: "لحظة فخر، دخول نادي المئة أمر كبير. أن أحقق ذلك بهذه السرعة أمر مذهل. أنا فخور وسعيد.

"قلتها مراراً وتكراراً: المهاجم في سيتي يجب أن يسجل الكثير من الأهداف. هذه وظيفتي، وهذا ما أحاول فعله. ولست سيئاً في ذلك. كان يجب أن أسجل ثلاثية، أتيحت لي بعض الفرص، أحتاج إلى المزيد من التدريب."

وكان النرويجي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري وله 15 هدفاً، اقترب من تحقيق الرقم القياسي في مباراتين سابقتين، لكنه لم يتمكن من هز الشباك أمام نيوكاسل يونايتد وليدز يونايتد، لكن لم يكن هناك ما يوقفه هذه المرة. ومع مطاردة سيتي للقب، لا يبدو أن رغبته في تسجيل الأهداف ستتوقف.