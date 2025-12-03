94 خيلاً تتنافس للفوز بألقاب السباق الثالث في العين

عصام السيد (العين)

يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية، غداً "الخميس" فعاليات السباق الثالث في الموسم، الذي يتألف من 7 أشواط، بمشاركة 94 من الخيول العربية الأصيلة، والبالغ إجمالي جوائزها المالية 520 ألف درهم.

وينطلق السباق في الساعة الخامسة عصراً بالشوط الأول لمسافة 2000 متر بمشاركة 12 من الخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" عمر أربع سنوات فما فوق، وبجائزة تبلغ قيمتها 80 ألف درهم، وأبرز الخيول المرشحة للفوز "مكنون"، و"أوس" و"زيد".

وتتنافس 15 من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، عمر أربع سنوات فما فوق، في الشوط الثاني لمسافة 1800 متر، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات "لندور بوزلس"، و"الحواس" و"متماسك".

وتتنافس 15 خيلاً عربية أصيلة "مبتدئة" عمر ثلاث سنوات فقط، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، حيث يبرز من الخيول المرشحة "دومان" و"جينا"، و"مزنة أن أف".

ويتصدر كل من "بلاتيد ديت"، و"بادولير دو غزال"، و"أميرة" ترشيحات الشوط الرابع لمسافة 1600 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة التي "لم تفز بسباقين" عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 80 ألف درهم.

ويتصدر "عمار" ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1600 متر للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، وينافسه على الفوز باللقب "نبراس" و"أوكاشا".

وسيكون الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية "تكافؤ" عمر أربع سنوات فما فوق، مسرحاً لتنافس "المارد"، و"رمز مسقط"، و"إنقاذ" على اللقب البالغ قيمة جائزته 80 ألف درهم.

ويتنافس كل من "يتوعد"، و"رماح"، و"شمايل بينونة" على لقب الشوط السابع لمسافة 1000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ" عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وأكملت اللجنة المنظمة برئاسة فيصل الرحماني، كافة الترتيبات والتجهيزات الفنية، لاستقبال الجماهير، وخصصت له جوائز مالية لترشيحات الخيول الفائزة.