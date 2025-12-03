بطولة كلباء الدولية للجودو تغلق باب التسجيل غداً

أبوظبي (الاتحاد)

يُختتم غداً «الخميس» عبر موقع اتحاد الجودو، التسجيل للمشاركة في بطولة كلباء الدولية المفتوحة، التي يشرف عليها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي كلباء الرياضي، والتي تقام يومي السبت والأحد المقبلين، على صالة نادي كلباء الرياضي، وذلك ضمن برنامج فعاليات الاتحاد السنوية لموسم 2025 -2026، والتي تضم فئات الرجال والناشئين والناشئات، من داخل الدولة وخارجها.

وحددت اللجنة المنظمة إجراءات الميزان الرسمي والتجريبي للفئات المشاركة بعد غدٍ الجمعة بناديي كلباء الرياضي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وفقاً للائحة الدولية لبطولات الجودو الكبرى.

وتضمنت اللائحة أوزان بطولة فئة الناشئين والناشئات التي تقام يوم السبت، وتشمل الأوزان الدولية التي تقام على أساسها بطولات الاتحاد الدولي للجودو، والتي تبدأ بوزن تحت 48 كجم، تحت 52 كجم، تحت 57 كجم، تحت 63 كجم، تحت 70 كجم، وتحت وفوق 78 كجم.. أما فئة الرجال فتضم أوزان تحت 60 كجم، تحت 66 كجم، وتحت 73 كجم، وتحت 81 كجم، وتحت 90 كجم، وتحت 100 كجم، وفوق 100 كجم.