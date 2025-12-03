«أبوظبي للفروسية» جاهز لمراسم قرعة كأس رئيس الدولة للخيول العربية

عصام السيد (أبوظبي)

تجري ظهر الغد، في صالة الخيالة بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، مراسم قرعة الشوط الرئيس للنسخة الـ 33 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى 2025، التي تقام السبت المقبل.

وتحدد القرعة بوابات الانطلاقة لكل جواد، وتجري مراسم القرعة وسط حضور إعلامي من ممثلي الأجهزة الإعلامية المحلية والعالمية، وبمشاركة عدد كبير من الملاك والمدربين، حيث تعتبر القرعة الإعلان الرسمي عن انطلاقة البطولة.

ويبلغ مجموع جوائز أمسية كأس رئيس الدولة التي تشتمل على 7 أشواط 10.8 مليون درهم، منها 8 ملايين درهم للشوط الرئيس لمسافة 2200 متر، الذي يشهد مشاركة 15 خيلاً عربية أصيلة، ويُعتبر الأغلى عالمياً.

وتبرز أهمية القرعة، في كونها تمنح الخيول التي تأتي في البوابات المتوسطة أفضلية انطلاق مريحة لاتخاذ موقع جيد بجانب السياج، مقارنة بالخيول التي تضعها القرعة في بوابات بعيدة من السياج الداخلي.