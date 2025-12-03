الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ميراسول يُسقط فاسكو دي جاما في الدوري البرازيلي

ميراسول يُسقط فاسكو دي جاما في الدوري البرازيلي
3 ديسمبر 2025 10:31

ريو دي جانيرو (د ب أ)
فاز فريق ميراسول على مضيفه فاسكو دي جاما 2 / صفر في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز فلومينينسي على جريميو 2 / 1.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين طوال الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، تمكن ميراسول من تسجيل هدفين عن طريق ريناتو ماركيز في الدقيقة 70 وكارلوس إدواردو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع ميراسول رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد فاسكو دي جاما عند 45 نقطة في المركز الحادي عشر.
وفي المباراة الثانية، فاز فلومينينسي على جريميو 2 / 1، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم فلومينينسي بهدف سجله يفيرسون سوتيلدو في الدقيقة 19.
وفي الشوط الثاني، تمكن جريميو من تعديل النتيجة عبر هدف أحرزه أندريه هنريكي في الدقيقة 54، لكن فريق فلومينيسي سجل الهدف الثاني عن طريق سوتيلدو. ورفع فلومينينسي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد جريميو عند 46 نقطة في المركز العاشر.

