وستهام يدعم باكيتا بعد أحداث قمة ليفربول

لندن (رويترز)

قال نونو إسبريتو سانتو، مدرب وستهام يونايتد، إن لاعب الوسط لوكاس باكيتا، يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد طرده في مباراة خسرها فريقه على ملعبه 2-صفر أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد الماضي.

ونال باكيتا إنذارين في غضون 60 ثانية بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم، قبل أقل من عشر دقائق على نهاية المباراة.

ورغم محاولات زملائه لتهدئته، فإن الدولي البرازيلي (28 عاماً) واصل هجومه على الحكم دارين إنجلاند، وتم طرده.

وبعد المباراة، انتقد باكيتا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، متهماً الهيئة الحاكمة للرياضة بعدم تقديم الدعم النفسي له خلال أزمة سابقة هذا العام.

كما قدم اعتذاراً لزملائه والجماهير، لكنه قال إن تصرفاته لا تستدعي الطرد.

وفي يوليو الماضي، أعلن الاتحاد الإنجليزي تبرئة لاعب وسط وستهام، من أربعة انتهاكات مزعومة لقواعد المراهنات، بعد جلسة استماع أمام لجنة تنظيمية مستقلة.

وكان اللاعب متهماً بالسعي المتعمد للحصول على إنذار خلال أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز عامي 2022 و2023 أمام ليستر سيتي، وأستون فيلا، وليدز يونايتد، وبورنموث.

ونفى باكيتا، الذي كان يواجه خطر الإيقاف مدى الحياة، اتهامات التلاعب المزعومة بنتائج المباريات، وأعرب عن إحباطه من التغطية الإعلامية التي وصفها بالمضللة.

وقال مدرب وستهام للصحفيين قبل مواجهة مانشستر يونايتد غداً الخميس: «تحدثت مع لوكاس، واعتذر لزملائه.

«إنه ليس بخير وهو يعاني. إنه محبط وحزين، لكنه يدرك الخطأ الذي ارتكبه ويريد المضي قدماً. في بعض الأحيان لا يدرك الناس كل المشاكل التي يعاني منها لاعبو كرة القدم، لكن لوكاس سيتجاوز هذا الموقف».

وانضم باكيتا إلى وستهام قادماً من أولمبيك ليون في 2022 ويرتبط بعقد حتى 2027. ورغم التكهنات حول مستقبله، أكد مدرب وستهام أن باكيتا يشعر بالسعادة في النادي.

وقال إسبريتو سانتو:«أعتقد أن التحقيق يؤثر عليه، لكنه مستعد للمضي قدماً، ومواصلة لعب كرة القدم.

«أجرينا محادثة جيدة. الفريق يدعم لوكاس».