هالاند فخور بإنجاز المباراة الفوضوية

لندن (د ب أ)

أعرب إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن فخره وسعادته بوصوله إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأصبح هالاند أسرع لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف، حيث سجل هدفه رقم مئة أمس الثلاثاء، في المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على فولهام 5/ 4.

وسجل هالاند 100 هدف في 111 مباراة، أي بأقل بـ13 مباراة من صاحب الرقم السابق آلان شيرر. وقال هالاند عن دخوله في نادي المئة، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمانشستر سيتي:«إنه أمر ضخم، أنا فخور جداً. بالطبع هو شيء كبير».

وأضاف:«نادي المئة شيء جميل أن تكون ضمنه، وأنا سعيد بذلك، كنت أعلم بهذا الرقم القياسي، وهذا ما أحاول فعله مساعدة الفريق في تسجيل الأهداف، هذا هو عملي».

وأكمل:«أعتقد أنه إذا كنت تجلس في المنزل الآن، فقد استمتعت بتلك المباراة، كانت مباراة فوضوية، تسعة أهداف في مباراة واحدة كثير، في النهاية، فزنا ونحن سعداء، لكنها ليست أفضل مباراة».

وأكد:«كل مباراة مختلفة، لا يمكنك التفكير في المباريات السابقة، يجب أن تنظر للأمام، الواقع أننا خسرنا أمام نيوكاسل وليفركوزن، والآن فزنا في مباراتين متتاليتين، يجب أن نستمر، الجدول صعب، وهناك الكثير من المباريات خلال الشهر المقبل، مباراة بعد مباراة، ونتعافى بأفضل طريقة».

وتعليقاً على دوره كمهاجم للسيتي، قال:«لا أريد قول الكلمة، لكن عندما تكون مهاجماً لمانشستر سيتي، يجب أن تقدم أرقاماً كبيرة، هذا هو عملي. الناس يجب أن ينتقدوني إذا لم أفعل، في النهاية يجب أن أقدم المستوى المطلوب».

وبعد الفوز الذي قلص الفجوة مع المتصدر أرسنال إلى نقطتين، أوضح هالاند أن تركيز مانشستر سيتي سيكون على نفسه فقط:«بالطبع الأمر مهم، أرسنال جاء إلى هنا وفاز أيضاً، نعرف مدى صعوبة اللعب في هذا الملعب. فولهام فريق رائع». وأكد:«لا يجب أن نفكر كثيراً في أرسنال، يجب أن نركز على أنفسنا، ونحاول التطور وتجنب ما حدث اليوم».