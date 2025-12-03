سبيرز يتخطى جريزليس في «السلة الأميركي»



واشنطن (أ ب)

سجل هاريسون بارنز 31 نقطة وأضاف دي آرون فوكس 29 نقطة، ليقودا سان أنطونيو سبيرز للفوز على ممفيس جريزليس 126 / 119 في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأضاف ديلان هاربر 15 نقطة لفريق سبيرز، الذي حقق 6 انتصارات مقابل هزيمتين منذ إصابة لاعبه فيكتور ويمبانياما في ربلة الساق اليسرى يوم 15 نوفمبر.

وسجل زاك إيدي 19 نقطة و15 متابعة لفريق جريزليس، الذي فاز في ثلاث مباريات متتالية وفي خمس من آخر ست مباريات بدون نجمه جا مورانت.

وسجل كام سبنسر 21 نقطة لجريزليس وأضاف جايلين ويلز 20 نقطة، فيما لم يتمكن جارين جاكسون جونيور من تسجيل أكثر من سبع نقاط وست متابعات.

وفي بقية المباريات، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على واشنطن ويزاردز 121 / 102، وتورنتو رابتورز على بورتلاند ترايل بليزرز 121 / 118، وبوسطن سلتيكس على نيويورك نيكس 123 / 117.

كما فاز فريق مينيسوتا تمبرولفز على نيو أورليانز بيليكانز 149 / 142 بعد الوقت الإضافي، وتغلب أيضاً فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر على جولدن ستيت واريورز 124 / 112.