الرياضة

نجوم الفن والموضة يضيئون قرعة كأس العالم في واشنطن

نجوم الفن والموضة يضيئون قرعة كأس العالم في واشنطن
3 ديسمبر 2025 11:24

لندن (د ب أ)
يقدم أندريا بوتشيلي ونيكول شيرزينجر وروبي ويليامز عروضاً، خلال حفل قرعة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بعد غد الجمعة في واشنطن.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منظم البطولة، أعلن أن القرعة سيتم تقديمها من قبل هايدي كلوم وكيفن هارت وداني راميريز.
وأثناء العرض، سيتعرف 48 منتخباً، على منافسيهم في البطولة الكبرى التي تقام العام المقبل، في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويتوقع أن يشاهد الحدث الذي يقام في مركز جون كينيدي للفنون الأدائية ملايين المتابعين، حيث ستضيف عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية هايدي كلوم، والممثل الكوميدي كيفن هارت، ونجم فيلم "توب جن : مافريك" جاي إليس راميريز لمسة من بريق هوليوود إلى الفعالية.
وقالت كلوم، التي شاركت سابقاً في الحدث قبل بطولة 2006 في ألمانيا :"إن استضافة القرعة النهائية مرة أخرى، بعد أن كنت جزءًا من هذا العرض قبل 20 عاماً في بلدي، أمر استثنائي حقاً". وأضافت :" كأس العالم يجمع العالم كما لا يفعل أي حدث آخر، وكوني جزءًا من هذا السحر مرة أخرى، على مسرح أكبر يضم ثلاثة بلدان ستستضيف البطولة و48 منتخباً، يعد شرفاً لا يصدق".
وقال راميريز إنه متحمس للغاية للمشاركة في الحدث، نظراً لروابطه مع اثنين من البلدان الثلاثة المضيفة".
وقال :"كشخص نشأ يلعب كرة القدم، فإن الحصول على فرصة المشاركة في تقديم القرعة ولقاء والتحدث مع أساطير كأس العالم في حدث بارز كهذا هو حلم".
وأضاف :" ومع قدوم هذه البطولة إلى الولايات المتحدة، حيث ولدت، وإلى المكسيك، حيث تعود بعض جذوري، يصبح الأمر أكثر تميزاً - ولا يمكنني أن أكون أكثر حماساً للمشاركة في هذا الحدث".

