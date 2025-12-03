بلجيكا والبرتغال وألمانيا تجهز أميركا لمونديال 2026

لوس أنجلوس(أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأميركي لكرة القدم، أن منتخب بلاده سيختتم استعدادات لنهائيات كأس العالم المقررة على أرضه الصيف المقبل مشاركة مع المكسيك وكندا، بمباريات ودية ضد بلجيكا والبرتغال وألمانيا.

ويبدأ رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المرحلة الأخيرة من استعداداته للعرس العالمي، ضد بلجيكا في أتلانتا في 28 مارس.

وسيبقى المنتخب الأميركي في جورجيا لخوض مباراة ودية ضد البرتغال بقيادة قائدها ونجمها كريستيانو رونالدو في 31 من الشهر ذاته على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا.

ويخوض المنتخب الأميركي مباراة ودية لم تُحدد بعد في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية في 31 مايو، قبل أن يختتم برنامجه التحضيري بمواجهة ألمانيا، المتوجة باللقب العالمي أربع مرات، على ملعب سولدجر فيلد في شيكاغو في السادس من يونيو.

وقال بوكيتينو في بيان: «هذه فرصة عظيمة لتحدي أنفسنا ضد بعض من أفضل المنتخبات في العالم. إنها مباريات رائعة للاعبين والجماهير».

وتأهلت كل من بلجيكا والبرتغال وألمانيا إلى كأس العالم العام المقبل التي تم رفع عدد المنتخبات المشاركة بها إلى 48 منتخباً، وتستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وتنطلق البطولة في 11 يونيو، على أن تُقام المباراة النهائية في 19 يوليو.

وتفتتح الولايات المتحدة مشوارها في لوس أنجلوس في 12 يونيو، وهي على غرار بقية المنتخبات المتأهلة، ستتعرف على هويات منافسيها في دور المجموعات عند إجراء القرعة بعد غد الجمعة في واشنطن.