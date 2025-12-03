فليك: «ريمونتادا أتلتيكو» نقطة تحوّل

مدريد (د ب أ)

أعرب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن فخره بفريقه بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، إلى فوز 3/ 1 في الدوري الإسباني.

وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لبرشلونة:«الأداء كان من أفضل ما قدمناه هذا الموسم»، مشيراً إلى أنه يأمل أن تكون هذه المباراة بمثابة نقطة تحول للفريق. وأضاف:«نحن في طريقنا للعودة. تحسنا كثيراً اليوم. لقد بدأوا بشكل جيد، لكننا رددنا. لم نستسلم، وهذا ما نريده. ومع ذلك يفكر فليك بالفعل في الخطوة المقبلة، حيث قال:«لدينا مباراة أخرى يوم السبت، ويجب أن نقدم نفس الأداء. نريد الفوز بكل المباريات. أعلم أن هذا ليس بالأمر السهل، ولكننا سنحاول».

وأشاد مدرب برشلونة أيضاً بلاعبه بيدري، وقال:«أنا سعيد للغاية، لأنه لم يكن بحاجة لوقت طويل لاستعادة مستواه. كان هو نقطة الربط بين الدفاع والهجومي اليوم، وقدم مباراة رائعة». كما أكد أن رافينيا لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. إنه يرفع مستوى الحدة لدى الجميع عندما يكون على أرضية الملعب.