الخميس 4 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليك: «ريمونتادا أتلتيكو» نقطة تحوّل

فليك: «ريمونتادا أتلتيكو» نقطة تحوّل
3 ديسمبر 2025 12:02

مدريد (د ب أ)
أعرب هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن فخره بفريقه بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء، إلى فوز 3/ 1 في الدوري الإسباني.
وقال فليك في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لبرشلونة:«الأداء كان من أفضل ما قدمناه هذا الموسم»، مشيراً إلى أنه يأمل أن تكون هذه المباراة بمثابة نقطة تحول للفريق. وأضاف:«نحن في طريقنا للعودة. تحسنا كثيراً اليوم. لقد بدأوا بشكل جيد، لكننا رددنا. لم نستسلم، وهذا ما نريده. ومع ذلك يفكر فليك بالفعل في الخطوة المقبلة، حيث قال:«لدينا مباراة أخرى يوم السبت، ويجب أن نقدم نفس الأداء. نريد الفوز بكل المباريات. أعلم أن هذا ليس بالأمر السهل، ولكننا سنحاول».
وأشاد مدرب برشلونة أيضاً بلاعبه بيدري، وقال:«أنا سعيد للغاية، لأنه لم يكن بحاجة لوقت طويل لاستعادة مستواه. كان هو نقطة الربط بين الدفاع والهجومي اليوم، وقدم مباراة رائعة». كما أكد أن رافينيا لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا. إنه يرفع مستوى الحدة لدى الجميع عندما يكون على أرضية الملعب.

أخبار ذات صلة
مبابي يُنهي معاناة ريال مدريد في «الليجا»
أولمو يغيب عن برشلونة لمدة شهر بسبب الإصابة
هانسي فليك
برشلونة
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
علوم الدار
«محمد بن راشد للمشاريع» تتعاون مع «جوجل» لتمكين الشركات الإماراتية
اليوم 12:36
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
الرياضة
تتويج الفائزين بسباق «عيد الاتحاد» للقوارب التراثية
اليوم 12:30
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
الرياضة
دوري السلة يتخطى حاجز الـ100 نقطة في 11 مباراة
اليوم 12:20
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
الرياضة
قرعة «مونديال 2026».. أوروبا تحتكر نصيب الأسد!
اليوم 12:16
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
علوم الدار
تماشياً مع رؤية رئيس الدولة.. إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميز في الذكاء الاصطناعي
اليوم 12:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©